Roma | il sindaco Raggi | ' Ringrazio Pallotta Stadio? Tempi serrati | arriveranno 800

Roma - Pallotta in Campidiglio - incontro con il sindaco Raggi : Il presidente della Roma James Pallotta è stato in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi. I due si erano già sentiti in precedenza dopo il ‘bagno’ del patron dei giallorossi nella fontana di Piazza del Popolo, gesto per cui questi si è scusato e pagherà una multa. Pallotta è entrato a Palazzo Senatorio da una entrata secondaria e sta incontrando la sindaca in Sala degli Arazzi. Con Pallotta c’era anche il ...

Roma-Barcellona 3-0 - il sindaco Raggi : 'Grande prova d'orgoglio per la città' : 'Complimenti alla OfficialASRoma per la Remuntada di stasera. Grande prova d'orgoglio per la città e per l'Italia intera. #RomaBarcellona'. Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

TERREMOTO nelle Marche - decine di repliche : avvertito anche a Roma. Sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Fabrizio Frizzi sepolto a Bassano Romano : l'ultimo sms al sindaco : Fabrizio Frizzi sarà sepolto a Bassano Romano. Il suo ultimo viaggio lo farà verso il paese dove è cresciuto. Lì verrà tumulato nella cappella di famiglia con il padre e la madre. E a spiegare questo ...

Addio a Fabrizio Frizzi sepolto a Bassano Romano/ "Sto meglio" - l'ultimo messaggio al sindaco : Sarà Bassano Romano ad accogliere Fabrizio Frizzi dopo il suo ultimo viaggio. Il sindaco annuncia che sarà sepolto nella città che lo ha visto crescere e mostra il suo ultimo messaggio(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:31:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - l’ultimo messaggio al sindaco della “sua” Bassano Romano - dove sarà sepolto : “Sto meglio” : Fabrizio Frizzi amava la “sua” Bassano Romano, il comune nella provincia di Viterbo dove è cresciuto e dove oggi sarà sepolto. E il sindaco Emanuele Maggi, pochi giorni dopo il malore che aveva colpito Frizzi lo scorso ottobre, aveva mandato al conduttore un messaggio a nome di tutta la comunità. “Questo è stato l’ultimo messaggio scambiato con Fabrizio. Un mese fa – ha scritto Maggi su Facebook – Bassano ...

De Luca contro FuoriRoma Rai 3/ "Salerno offesa" - l'ex sindaco attacca Concita De Gregorio : De Luca contro FuoriRoma Rai 3, "Salerno offesa, questo è squadrismo". Pesante attacco dell'ex sindaco nei confronti di Concita De Gregorio e quanto accaduto nella sua trasmissione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Sequestro Norcia - il sindaco a Roma per incontrare il commissario alla ricostruzione : Il primo cittadino ha minacciato le dimissioni e questa mattina ha invitato gli stessi magistrati, che hanno sequestrato il centro polifunzionale, per vedere di persona tutte le strutture provvisorie ...

Roma - a Marino il sindaco M5S vara il reddito di cittadinanza : da 400 a 600 euro al mese : Il Comune di Marino approva il regolamento sul reddito di cittadinanza per sostenere cittadini e famiglie considerate sotto la soglia di povertà. La cifra si aggira tra i 400 e i 600 euro al mese ...

Fiano Romano - sindaco (e candidato di LeU) dà gratis i locali del Comune all’azienda di cui è socio. “Conflitto d’interessi” : Il Comune di Fiano Romano (Roma) lo scorso settembre ha concesso l’uso gratuito di alcuni locali di proprietà e il proprio patrocinio per un evento su ‘Nefrologia e Territorio‘ organizzato da un’azienda che si occupa di sanità, la Geramed srl. Fin qui nulla di strano ma, andando a spulciare l’assetto societario dell’azienda beneficiaria, salta fuori che il 30% delle quote societarie appartengono proprio al ...

Maltempo e neve a Roma - il sindaco Raggi : “E’ andata bene - i fatti ci hanno dato ragione” : “E’ andata bene, gia’ da giovedi’ della scorsa settimana abbiamo attivato tutte le procedure in previsione di una possibile nevicata. Domenica tutte le strutture preposte erano nella sala Coc della Protezione civile per non fari trovare impreparati. E’ vero io ero in Messico ma con i potenti mezzi della tecnologia, il cellulare, sono stata in costante aggiornamento con il vice sindaco Luca Bergamo. Ci sono state le ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Roma : sindaco Raggi - “stop auto diesel in centro dal 2024” (27 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Raggi vs auto diesel, "stop dal centro di Roma dal 2024". Di Maio, alla Camera Fico o Carelli; ipotesi governo M5s.(27 febbraio 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Clima - il sindaco Raggi : a Roma dal 2024 vietato l’uso di veicoli privati alimentati a diesel : “I cambiamenti Climatici stanno modificando le nostre abitudini di vita. Le nostre città rischiano di trovarsi di fronte a sfide inattese. Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi: siccità per lunghi periodi, come sta avvenendo nel Lazio; precipitazioni che in un giorno possono riversare sul terreno la pioggia di un mese intero; o anche nevicate inusuali a bassa quota come quelle che in questi giorni stanno investendo ...

Dopo la neve a Roma esce il sole - vice-sindaco : città ha retto : Roma, , askanews, - Dopo la pesante nevicata nella notte tra domenica e lunedì, a Roma il sole ha cominciato a sciogliere i cumuli di neve sulle strade. Secondo il vicesindaco Luca Bergamo, "il ...