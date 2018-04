: RT @romatoday: Grand Theft Moto nel centro storico: sgominata banda specializzata nei furti delle due ruote - AlessioFraumene : RT @romatoday: Grand Theft Moto nel centro storico: sgominata banda specializzata nei furti delle due ruote - eugenio_zoffili : Prima di partire per #Roma a #Como alla Festa @poliziadistato Grazie e bravi i nostri agenti, pochi e abbandonati… - mr_polemix : @filippothecap Eh si,sempre troppo rinunciatari. E domani tutti i disagiati rafforzeranno le loro tesi. La Roma che… -

I Carabinieri del Comando Provinciale di, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, hanno recuperato il quadro raffigurante "Sacro Cuore di Gesu'" del pittore Pietro Gagliardi,realizzato nel 1865, rubato in data 4 aprile 2018 all' interno della "Santa Maria in Vallicella", in piazza dellaNuova a. Un restauratoreno 46enne, già noto alle forze dell'ordine, che era subito finito nel mirino dei militari, è stato denunciato per furto e ricettazione.(Di mercoledì 11 aprile 2018)