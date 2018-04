Roma | euforia post Barça | ' Tra 9 mesi venderemo tante tutine'

sport.sky

: #JNews L'euforia della Roma è dovuta al fatto che dopo oltre 30 anni si trovano in semifinale,ecco la differenza de… - 22maggio49 : #JNews L'euforia della Roma è dovuta al fatto che dopo oltre 30 anni si trovano in semifinale,ecco la differenza de… - windigosh : Non capisco il motivo di tutta questa euforia per la vincita della Roma. Comprendo la felicità ma boh - Ales_1981 : Ma menomale che ieri la Roma mia ha fatto un miracolo e sto cavalcando l’onda dell’euforia se no oggi spaccavo tutto. In allegria. -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La sborniaBarcellona nella capitale, sponda giallorossa, non è ancora finita. In città non si placa l'per un'impresa storica e per un ritorno in semifinale che non accadeva da 34 anni. ...