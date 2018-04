Roma | Edin Dzeko “I soldi del Chelsea non mi interessano | sono rimasto per queste

Roma ai quarti nel segno di Edin : L'aveva detto alla vigilia, Eusebio Di Francesco: "Tutto passerà attraverso il lavoro del collettivo. Sappiamo che però abbiamo un centravanti straordinario che, se messo nelle condizioni ideali, saprà fare il proprio dovere".E, puntuale, al 7° della ripresa il lungo centravanti bosniaco ha risposto alle attese, come gli capita sempre più spesso nelle ultime settimane, per il benessere suo e della società ...

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 1-0. Edin Dzeko domina la scena - gol e espulsione procurata : rosso a Ordets! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Shakthar Donetsk. Giallorossi che hanno fatto troppo poco per passare in vantaggio. Bene Perotti, Fazio e Florenzi, manca un po’ l’apporto di Nainggolan e il centrocampo. Tra gli ucraini, a parte qualche ripartenza, nulla da segnalare. Ci vorrà un secondo tempo di ben altra fattura per i giallorossi ai quali, comunque, basta l’1-0 per ...

LIVE Pagelle Roma-Shakhtar Donetsk in DIRETTA : 1-0. Edin Dzeko segna un gran gol e lancia la Roma! Butko che errore! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Shakthar Donetsk. Giallorossi che hanno fatto troppo poco per passare in vantaggio. Bene Perotti, Fazio e Florenzi, manca un po’ l’apporto di Nainggolan e il centrocampo. Tra gli ucraini, a parte qualche ripartenza, nulla da segnalare. Ci vorrà un secondo tempo di ben altra fattura per i giallorossi ai quali, comunque, basta l’1-0 per ...

LIVE Pagelle Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League in DIRETTA : giallorossi in Ucraina per avvicinarsi ai quarti - Edin Dzeko e Cengiz Under all’attacco! : Nel gelo di Kharkiv (sono previsti -7°) in Ucraina, la Roma scende in campo contro lo Shakthar Donetsk (ore 20.45) per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un impegno non semplice per la squadra di mister Eusebio Di Francesco che se la vedrà contro una rivale temibile (come ricordiamo bene ha eliminato il Napoli nel suo girone) che sul proprio terreno di gioco, e nel suo clima, sa sempre esaltarsi. I giallorossi si ...

Pagelle LIVE Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League 2018 : giallorossi in Ucraina per avvicinarsi ai quarti - Edin Dzeko e Cengiz Under all’attacco! : Nel gelo di Kharkiv (sono previsti -7°) in Ucraina, la Roma scende in campo contro lo Shakthar Donetsk (ore 20.45) per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un impegno non semplice per la squadra di mister Eusebio Di Francesco che se la vedrà contro una rivale temibile (come ricordiamo bene ha eliminato il Napoli nel suo girone) che sul proprio terreno di gioco, e nel suo clima, sa sempre esaltarsi. I giallorossi si ...