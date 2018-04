Roma | dopo il tuffo Pallotta dona 230mila euro per fontana Pantheon

Roma-Liverpool 34 anni dopo : la rivincita - perché no? : I bookmaker scatenati nell'ipotesi di una semifinale e ancor più di una finale tra i giallorossi e i Reds. Analogie e stadio: Olimpico

Roma - balzo vertiginoso in Borsa dopo la vittoria sul Barcellona : Ottimo l'andamento in Borsa del club giallorosso dopo la vittoria sul Barcellona, che ha garantito l'accesso alle semifinali di Champions League. L'articolo Roma, balzo vertiginoso in Borsa dopo la vittoria sul Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - dopo tuffo in fontana Pallotta chiama Raggi : pagherà multa : Roma, 11 apr. , askanews, dopo l'episodio del bagno con i tifosi nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per festeggiare la vittoria della Roma sul Barcellona, James Pallotta si è sentito con la ...

Champions League - la Roma c'è . Vola in semifinale dopo un 3-0 contro il Barcellona : La Roma c'è ed è strepitosa. L'impresa non era impossibile e una volta realizzata pare troppo bella per essere vera. Ma il tabellone parla chiaro, Roma-Barcellona finisce 3-0. dopo il risultato di 1-4 ...

Roma-Barcellona - la rassegna stampa dopo l'impresa Champions : Il Corriere dello Sport esalta la prova dei giallorossi: "Roma nel mito. Champions, leggendaria remuntada: 3-0 al Barcellona di sua maestà Leo Messi. I giallorossi irrompono in semifinale. Dzeko e Di ...

Roma-Barcellona 3 a 0 - Trastevere e Testaccio in festa dopo la clamorosa vittoria giallorossa : dopo la vittoria sul Barcellona che per la Roma apre le porte della semifinale di Champions League la festa per i tifosi romanisti si sposta dalla ‘Stadio Olimpico’ ai quartieri della città di fede giallorossa e così Piazza Trilussa a Trastevere e Piazza santa Maria Liberatrice nel cuore di Testaccio si riempiono di tifosi festanti con cori fino a tarda notte. L'articolo Roma-Barcellona 3 a 0, Trastevere e Testaccio in festa dopo la ...

"Me stà a partì la pompa - famme fermà!". Verdone incontenibile dopo la vittoria della Roma : Su Facebook è un tripudio di commenti di Romanisti 'vip' che esultano per l'impresa dei giallorossi contro il Barcellona in Champions League. Tra i più entusiasti l'attore Carlo Verdone. "È un sogno. Non ce credevo, che serata! Me stà a partì la pompa, famme fermà!", urla il comico emozionato in un video postato sul social.

Roma-Barcellona - il tweet della Juventus dopo l’impresa giallorossa [FOTO] : Roma-Barcellona, impresa clamorosa dei giallorossi nella gara di Champions League valida per i quarti di finale, risultato storico e qualificazione in semifinale, adesso la squadra di Di Francesco si candida ad essere ancora più protagonista. Poco dopo il successo della Roma è arrivato anche il tweet da parte della Juventus: “Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di ...

Roma-Barcellona 1-0 Segui dretta Dzeko sblocca la sfida dopo 6? : La Roma riceve all'Olimpico il Barcellona per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League: si parte dal 4 a 1 dell'andata per i blaugrana, un punteggio troppo severo per...

Roma : Galleria Giovanni XXIII riaperta dopo rimozione albero : Roma – Galleria Giovanni XXIII riaperta Roma – Luceverde ha comunicato la riapertura della Galleria Giovanni XXIII. Il tunnel era stato chiuso all’altezza di via del Foro Italico, in direzione via Salaria. La decisione era stata disposta dai Vigili del Fuoco, per consentire la potatura di un grosso albero. Posizionato all’uscita della Galleria sulla corsia di sorpasso. L'articolo Roma: Galleria Giovanni XXIII ...

Maratona di Roma - il presidente : “Dopo anni di maltempo stavolta splendeva il sole” : “Dopo anni di maltempo, finalmente stavolta a Roma splendeva il sole e quasi 100.000 persone hanno partecipato alla Maratona e alla Fun Run. Il comitato organizzatore ha dimostrato anche quest’anno di saper organizzare un grande evento amato in tutto il mondo. A livello tecnico, poi, siamo risultati i più veloci in assoluto in Italia, un dato che fa capire la qualità degli atleti ingaggiati. Un ringraziamento speciale va a tutte le ...

Pamela Mastropietro - la famiglia della 18enne Romana : «Ancora niente funerali dopo due mesi e mezzo - perché?» : La famiglia di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che dopo essersi allontanata da una comunità di recupero è stata uccisa e fatta a pezzi a Macerata, continua a chiedere...

Roma-Fiorentina 0-2 : gli uomini di Pioli nel dopo Astori non si fermano più. Espugnato anche l'Olimpico - Video e Gol - : Notizie sul tema Sabatini confessa: 'Astori non mi perdonò il mancato riscatto alla Roma' Roma-Fiorentina in diretta tv e live streaming gratis, dove vedere il match di Serie A oggi 7 aprile ...