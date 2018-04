Roma | Di Francesco | “Continuiamo questo sogno” Klopp | “Roma? Pensavo fosse…”

Roma - orgoglio Di Francesco : 'Ho preso schiaffi - ma ho reagito' : 'Ora continuiamo a sognare'. All'indomani dell'impresa della sua Roma contro il Barcellona, Eusebio Di Francesco firma autografi a decine di tifosi fuori dal centro sportivo di Trigoria e si toglie un ...

Romamania : Di Francesco è un pazzo. E Dzeko è meglio di Messi : Quell'idea folle, non ha spazzato via soltanto Leo Messi lo scintillante mondo blaugrana - sbiadito come quelle maglie celestine, involontaria metafora di una notte da dimenticare _ ma anche il lato ...

Giannini : “impresa storica Roma frutto capolavoro tattico Di Francesco” : “Quella dell’Olimpico è stata una impresa che entrerà nella storia, una rimonta incredibile contro una squadra blasonata come il Barcellona non c’è mai stata”. Torna così sulla vittoria dei giallorossi all’Olimpico per 3-0 sui blaugrana l’ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini. “Vorrei evidenziare l’idea tattica che Di Francesco ha interpretato e ha messo a disposizione della squadra: cambiare ...

Roma - la pazzia di Di Francesco : così ha portato la Roma in semifinale di Champions : Trascinatore, e chi se non lui? L'allenatore, e che grande soddisfazione personale per Eusebio Di Francesco, autentico mattatore di una notte che è già entrata nel mito. Chiamatelo DiFra, nome in ...

Roma - Monchi esalta Di Francesco : 'Scelta modulo da grande tecnico' : Roma - ' La Roma è stata superiore al Barcellona, e la vittoria di ieri è stata anche quella di Eusebio Di Francesco' . Monchi non ha dubbi, il successo per 3-0 sul Barcellona e la conquista dello ...

Champions - la 'Romantada' e la follia di Di Francesco : Sport, quotidiano sportivo di Barcellona, addirittura titolò 'Un Bombon', una caramella ora andata di traverso. E che adesso rimbalza feroce sui social, rilanciato tifosi della Roma, maestri di ...

Roma-Barcellona - la stampa spagnola esalta la squadra di Di Francesco : Messi umiliato [FOTO] : 1/3 ...

Roma - notte di ‘follia’ : la squadra di Di Francesco scrive la storia - Pallotta scatenato - il racconto di una serata magica [FOTO e VIDEO] : 1/28 LaPresse ...

Champions - impresa Roma. Monchi : “E’ la vittoria di Di Francesco” : Serata leggendaria per la Roma: dopo il 4-1 del Camp Nou a favore del Barcellona, i giallorossi sono riusciti a ribaltare il risultato vincendo per 3 a 0 il ritorno dei quarti di Champions e approdando alle semifinali. Monchi soddisfatto: “è la vittoria di Di Francesco. Ora possiamo sognare, dobbiamo avere fiducia in noi” L'articolo Champions, impresa Roma. Monchi: “E’ la vittoria di Di Francesco” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Champions - impresa Roma. Di Francesco : “crediamo nella finale” : ‘Ci credevamo veramente, li ho abbracciati tutti nello spogliatoio. Oggi raccogliamo il giusto premio ad un grande lavoro”. Dopo l’impresa all’Olimpico contro il Barcellona il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco guarda già al futuro e non si pone limiti. ”Perche’ non dobbiamo credere alla finale – afferma a Mediaset Premium – non ci dobbiamo accontentare, siamo in semifinale e perchè non ...

Roma - Di Francesco : "Vogliamo andare a Kiev" : Incredibile, meravigliosa, stupefacente. L'impresa della Roma, in passato l'avevano fatta in Champions solo il Deportivo La Coruna , contro il Milan, nel 2003-2004 e l'anno scorso proprio il ...

Roma - Di Francesco : 'Ora dobbiamo credere alla finale' : 'Ci credevamo veramente, li ho abbracciati tutti nello spogliatoio. Oggi raccogliamo il giusto premio ad un grande lavoro'. Dopo l'impresa all'Olimpico contro il Barcellona il tecnico della Roma ...

Roma da leggenda - è una Champions SPQR : l’Impero è tornato in Europa - un’impresa firmata “Di Francesco” : Scettici ammutoliti ovunque in Europa, dal Derby del Mediterraneo tra Roma e Barcellona e quello tutto inglese del profondo nord tra City e Liverpool. Le due squadre più forti del mondo eliminate a sorpresa da outisder che nel rispettivo campionato sono entrambe al 4° posto e lottano per ottenere di nuovo anche per il prossimo anno la qualificazione in quella Champions League in cui quest’anno stanno dando spettacolo. In beffa alle quote ...

Pallotta atterra a Roma : 'Fiducia in Di Francesco. Per lo stadio bisogna accelerare altrimenti...' : Notizie sul tema Mercato Roma, Pellegrini alla Juventus per arrivare a Cuadrado? Roma-Barcellona in chiaro su Canale 5? Come vederla in diretta tv e live streaming gratis oggi 10/04 Roma-Barcellona ...