Roma da sogno | 3-0 al Barcellona E l’Italia ringrazia

In questa Roma da sogno c'è tutta la bellezza del calcio. Quando tutto è perduto la fantasia rovescia la ragione : Una Roma da sogno, epica. Da favola. Una Roma che umilia il Barcellona 3-0 e vola in semifinale di Champions League: cancellato, con carattere, con orgoglio, con determinazione, il 4-1 all'andata. questa è la bellezza, antica e abbagliante, del calcio: Quando tutto sembra perduto, ecco la fantasia che rovescia la ragione. Ecco il miracolo di un allenatore (Di Francesco), di un collettivo, di un pubblico. Messi è stato ...

Roma da sogno - è semifinale! Barcellona battuto 3-0 : Roma da sogno, è semifinale! Barcellona battuto 3-0 L'Olimpico, le bandiere, la Curva Sud: un urlo chiamato Roma, Roma padrona del mondo, per una notte. Una delle serate più belle della storia del calcio italiano, la Roma demolisce il Barcellona, vince 3-0, completa la remuntada e vola in semifinale di Champions League. Una notte ...

Champions - Roma-Barcellona 3-0 : Dzeko - De Rossi e Manolas - notte da sogno : Se non è l'impresa di sempre, poco ci manca in casa giallorossa. Di certo è una Roma titanica quella che ribalta il 4-1 del Camp Nou e con i gol di Dzeko, De Rossi e Manolas approda alle semifinali di ...

Roma tra Messi - sogno e realtà : Bastano i 60 mila tifosi e Messi per dare un senso alla notte dell'Olimpico. E' la cornice ideale e non solo per accogliere il campione.

Champions : Juventus - Roma e Manchester City : sogno goleada : 1 di 4 Successiva TORINO - Guai ai vinti. Il weekend di campionato riscatta solo parzialmente le squadre uscite con le ossa rotte dall'andata dei quarti di finale di Champions rendendo in ardua salita ...

Barcellona-Roma 4-1 - blaugrana troppo forti - al ritorno serve il miracolo : Liverpool da sogno contro il City [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

Di Francesco : 'Roma da sogno. Nainggolan gioca al 50 %' VIDEO : Affrontiamo il club più forte del mondo con orgoglio, ma noi vogliamo continuare a sognare. Jordi Alba ha detto che siete un avversario difficile e compatta, come si affronta il Barcellona? Se siamo ...

Roma - Monchi : 'Non c'è la necessità di vendere Alisson. Schick ha bisogno di certezze' : Se nella passata finestra estiva di mercato Monchi non poteva ancora operare liberamente perché da poco arrivato nella Capitale, in quella che verrà il ds della Roma avrà piena libertà , in accordo ...

Calciomercato Roma - Monchi svela : “ecco il mio sogno per la prossima stagione” : “Dopo il sorteggio ho pensato che non siamo stati fortunati, ma subito dopo ci siamo concentrati su come preparare questa doppia sfida per ottenere qualcosa che quasi nessuno puo’ immaginare”. Sono queste le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, in un’intervista rilasciata a “Cadena Cope” dopo il sorteggio di Champions League, di fronte il Barcellona. “I favoriti sono loro ma questo non ...

Hamsik e l’infortunio : “Attendiamo. Sogno lo scudetto - Juve attenta a Inter e Roma” : Hamsik e l’infortunio: “Attendiamo. Sogno lo scudetto, Juve attenta a Inter e Roma” Si teme uno stiramento per il capitano del Napoli, che intanto allontana l’ipotesi Cina Continua a leggere

Serie A Bologna - Santurro : «Un sogno esordire contro la Roma» : Bologna - Santurro si scalda. Il terzo portiere del Bologna non ha mai giocato in Serie A e in Serie B, ma molto probabilmente esordirà dal 1' contro la Roma perchè Mirante è squalificato e Da Costa è ...