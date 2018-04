Roma da matti

In Romania per il dottorato - Mattia trovato morto in un appartamento : aveva 29 anni : È stato trovato senza vita nella cucina dell'appartamento (forse un Airbnb) che aveva affittato a Cluj-Napoca, in Romania, dove si era appena trasferito per proseguire affrontare il post-dottorato. È giallo sulla...

Roma : traffico in tilt in mattinata - caos sulla tangenziale est : caos NELLA mattinata sulla tangenziale EST A CAUSA DELLA CHIUSURA DI UNA GALLERIA, traffico IN tilt PER ORE Roma – sulla tangenziale est molti disagi... L'articolo Roma: traffico in tilt in mattinata, caos sulla tangenziale est su Roma Daily News.

Roma : questa mattina riunione per la sicurezza del quartiere Esquilino : Roma: al via in Prefettura la riunione sulla sicurezza e il degrado del quartiere Esquilino, presente la Raggi Roma – La riunione del Comitato provinciale per... L'articolo Roma: questa mattina riunione per la sicurezza del quartiere Esquilino su Roma Daily News.

Mattia da Comiso a Roma per Teen con la Cucinotta : Il giovane attore di Comiso ha partecipato in questi giorni al casting per una nuova serie TV sugli adolescenti intitolata Teen

GLORIA GUIDA/ Assassina in un fotoRomanzo : “mi sono divertita da matti” (Stasera tutto è possibile) : L’attrice e cantante GLORIA GUIDA nella scorsa estate ha preso parte per la prima volta in carriera ad un fotoromanzo dove ha vestito i panni di un’Assassina.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 11:40:00 GMT)