Roma | complimenti social Milan | Ammazza oh E lo juventino Gentiloni

"Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria e il passaggio alle semifinali di Ucl. Roma ha vissuto una bellissima serata. Ancora una volta lo sport fa parlare bene della Capitale". Così in un tweet il capogruppo pd capitolino Giulio Pelonzi. (AdnKronos)