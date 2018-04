Roma-Barcellona | Verdone in delirio | Me sta a parti' la pompa

Roma-Barcellona 3-0 - è delirio giallorosso Video : Ciò che sembrava impossibile si è tramutato in realta' [Video]. La Roma strapazza il Barcellona dei Messi con un netto 3-0 in uno stadio Olimpico gremito fino all'inverosimile e conquista il passaggio alle semifinali di #Champions League. I tre gol segnati dai giallorossi nel ritorno della sfida contro i blaugrana ribalta il risultato dell'andata e permette alla formazione capitolina di compiere un vero e proprio miracolo nel quale in pochi ...

Roma-Barcellona - Iniesta in lacrime : è addio alla Champions [FOTO] : Roma-Barcellona, la squadra di Di Francesco domina contro i blaugrana e vola in semifinale di Champions League. Don Andres Iniesta dice addio alla Champions League in lacrime. Un campione dentro e fuori dal campo. Quest’oggi il calciatore ha detto addio definitivamente alla competizione, finendo la gara contro la Roma in panchina, in lacrime, quasi impotente di fronte ai giallorossi. Saluta una dei più grandi centrocampisti della ...

Roma-Barcellona - urlo incredibile : ‘cade’ l’Olimpico [VIDEO] : Roma, sei nella storia. Clamorosa impresa dei giallorossi che si sono qualificati per le semifinali, umiliato il Barcellona all’Olimpico, 3-0 il risultato che non lascia repliche. In rete Dzeko, De Rossi su calcio di rigore e nel finale Manolas per la rete che vale la qualificazione. Al termine del match delirio per la Roma, tifosi impazziti, sulle tribune succede di tutto, cori, applausi per i nuovi eroi di Roma, adesso c’è ...

Enzo Salvi impazzisce per la vittoria sul Barcellona : 'La Roma ha vintoooo' : La Roma ribalta il 4-1 dell'andata dei quarti di finale di Champions League con un 3-0 all'Olimpico sul Barcellona di Messi. L'attore e tifoso giallorosso Enzo Salvi impazzisce letteralmente e posta ...

Roma-Barcellona - Manolas come Tardelli : l'urlo incredulo per il gol del 3-0 : La corsa a perdifiato verso la sua panchina, gli occhi sgranati, l'urlo di gioia e l'abbraccio dei compagni. E' l'esultanza di Manolas, autore del 3-0 della Roma sul Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, che i tifosi giallorossi ricorderanno a lungo. Un'esultanza storica, come quella di Tardelli contro la Germania nella finale mondiale del 1982.

Roma-Barcellona 3-0 - il sindaco Raggi : 'Grande prova d'orgoglio per la città' : 'Complimenti alla OfficialASRoma per la Remuntada di stasera. Grande prova d'orgoglio per la città e per l'Italia intera. #RomaBarcellona'. Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Champions League Roma-Barcellona 3-0 - il tabellino : ROMA - La Roma è in semifinale di Champions: i giallorossi, dopo il 4-1 dell'andata, superano il Barcellona 3-0 e staccano il biglietto per la prossima fase. Nella prima frazione di gioco, sblocca ...

VIDEO Grazie Roma. Lo Stadio Olimpico canta a squarciagola per l’impresa contro il Barcellona - 60mila in lacrime per la semifinale di Champions League : Un popolo intero quasi incredulo, 60mila spettatori sugli spalti attoniti per aver assistito dal vivo a un’impresa mitologica, per aver vissuto dal vivo una notte da leggenda. La Roma ribalta il Barcellona per 3-0 e si qualifica alle semifinali della Champions League 2018 di calcio. Al termine della partite tutto lo Stadio Olimpico ha cantato a squarciagola Grazie Roma, l’inno della squadra che ha regalato una serata incredibile. Di ...

La Roma fa l'impresa - elimina il Barcellona di Messi e ora prova a restare lucida : La Roma ha fatto l'impresa e ha eliminato il Barcellona in Champions League. Allo Stadio Olimpico strapieno finisce 3-0, il punteggio che serviva per ribaltare il 4-1 del Camp Nou della settimana scorsa. Non sono bastati Messi e Suarez al Barca delle meraviglie per avere la meglio di questa Roma. Hanno segnato Dzeko nel primo tempo, poi De Rossi su rigore all'inizio della ripresa e ...

Roma-Barcellona 3-0 : giallorossi stoici - Olimpico in delirio. Il Liverpool batte ancora Guardiola e vola in semifnale : Roma-Barcellona 3-0- E’ successo davvero. La Roma vola in semifinale di Champions League grazie ad una rimonta pazzesca targata Dzeko, De Rossi e Manolas. Un match perfetto in ogni minimo dettaglio. Un Dzeko formato leader assoluto. Difesa impenetrabile. Un centrocampo arricchito dalla grinta e la personalità di De Rossi. Oggi a Roma si è scritta […] L'articolo Roma-Barcellona 3-0: giallorossi stoici, Olimpico in delirio. Il ...

