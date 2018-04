Roma-Barcellona | Pallotta | ' Li abbiamo riportati sulla terra | gara indimenticabile'

Roma da sogno - 3-0 al Barcellona. E l’Italia ringrazia : Sono circa le 22.35 quando l’arbitro francese Clement Turpin decreta la fine della partita. È notte, ma tra riflettori e bengala all’Olimpico sembra già sorto il nuovo giorno. Centinaia di cellulari vengono puntati contemporaneamente verso quel tabellone luminoso che testimonia una delle imprese più clamorose nella storia del calcio: Roma-Barcellona 3-0, risultato che ribalta l’1-4 dell’andata e spedisce i giallorossi in semifinale di Champions ...

Roma-Barcellona - notte magica : il tuffo di Pallotta e lo show di Venditti - video : Il ‘bombòm’ dei sorteggi è risultato indigesto al Barcellona ed al quotidiano catalano Sport che aveva esultato per l’abbinamento con la Roma. A distanza di venti giorni l’assalto al triplete si è trasformato in un ‘Fracaso sin Excussas’ (fallimento senza scuse) per l’incontenibile gioia del popolo giallorosso. A fine partita tanti romanisti hanno ironizzato su quel titolo sui social network prendendosi una rivincita su chi era convinto che la ...

Roma-Barcellona 3-0 - è storia : Zampa e Spartà perdono la voce (audio e video) Video : Ciò che sembrava impossibile si è realizzato: la Roma ha demolito 3-0 il Barcellona ed approda alle semifinali di #Champions League. Una rimonta storica per la squadra di Di Francesco, che ha giocato con il cuore e alla fine ha trionfato. Lacrime in campo tra i giocatori, lacrime sugli spalti: la Roma è nella leggenda. Nessuno credeva che il Barcellona potesse cadere, soprattutto dopo il 4-1 dell'andata, ma i colpi di Dzeko nel primo tempo e di ...

Video/ Roma-Barcellona (3-0) : highlights e gol della partita (Champions League - ritorno quarti) : Video Roma Barcellona (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la storica vittoria dei giallorossi di Di Francesco.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 03:01:00 GMT)

Roma-Barcellona - l impresa giallorossa sui giornali stranieri 'Romantada' : L'impresa della Roma contro il Barcellona ha trovato spazio anche sulle home page dei principali quotidiani stranieri, soprattutto su quelli spagnoli. E se a Barcellona commentano la caduta fragorosa ...

Davide ha sconfitto Golia. La Roma ne fa 3 al Barcellona e approda alle semifinali di Champions : Roma – Come nelle favole, quando il bene trionfa sul male, la luce sul buio, il più debole sul più forte. Questa sera allo stadio Olimpico si è realizzato l’imponderabile. L’impossibile si è materializzato in possibile. Il reale ha sterzato sul surreale e la Roma ha rimontato 3 gol di svantaggio al Barcellona. I giallorossi si sono qualificati alle semifinali di Uefa Champions League superando in casa l’armanta blaugrana ...

Miracolo Roma : tre gol al Barcellona - giallorossi in semifinale : Rimonta storica della Roma, che all'Olimpico batte 3-0 il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti e vola in semifinale. Decidono le reti di Dzeko, De Rossi su rigore e Manolas. All'andata al Camp ...

Roma-Barcellona - Verdone in delirio : "Me sta a parti' la pompa" : Il video selfie nella grande notte dell'Olimpico. E Venditti intona 'Grazie Roma' Roma-Barcellona, l'incredibile follia di crederci Real Madrid-Juventus in tv, dove vedere la Champions. Formazioni

PAGELLE/ Roma-Barcellona (3-0) : Dzeko man of the match. I voti della partita (Champions League) : Le PAGELLE di Roma Barcellona: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 00:43:00 GMT)

Roma-Barcellona - Iniesta in lacrime : è addio alla Champions [FOTO] : Roma-Barcellona, la squadra di Di Francesco domina contro i blaugrana e vola in semifinale di Champions League. Don Andres Iniesta dice addio alla Champions League in lacrime. Un campione dentro e fuori dal campo. Quest’oggi il calciatore ha detto addio definitivamente alla competizione, finendo la gara contro la Roma in panchina, in lacrime, quasi impotente di fronte ai giallorossi. Saluta una dei più grandi centrocampisti della ...

Roma-Barcellona - urlo incredibile : ‘cade’ l’Olimpico [VIDEO] : Roma, sei nella storia. Clamorosa impresa dei giallorossi che si sono qualificati per le semifinali, umiliato il Barcellona all’Olimpico, 3-0 il risultato che non lascia repliche. In rete Dzeko, De Rossi su calcio di rigore e nel finale Manolas per la rete che vale la qualificazione. Al termine del match delirio per la Roma, tifosi impazziti, sulle tribune succede di tutto, cori, applausi per i nuovi eroi di Roma, adesso c’è ...

Enzo Salvi impazzisce per la vittoria sul Barcellona : 'La Roma ha vintoooo' : La Roma ribalta il 4-1 dell'andata dei quarti di finale di Champions League con un 3-0 all'Olimpico sul Barcellona di Messi. L'attore e tifoso giallorosso Enzo Salvi impazzisce letteralmente e posta ...