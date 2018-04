Roma-Barcellona | multa di 450 euro a Pallotta per il tuffo nella fontana E lui dona

ilfattoquotidiano

: Qual è la tua foto preferita della festa dell'Olimpico? ???? #RomaBarca #ASRoma #UCL ?? Guarda la nostra gallery!… - OfficialASRoma : Qual è la tua foto preferita della festa dell'Olimpico? ???? #RomaBarca #ASRoma #UCL ?? Guarda la nostra gallery!… - OfficialASRoma : Notte MAGICA! #RomaBarca #ASRoma #UCL ?? Tutte le foto ?? - pisto_gol : La Roma che rimonta e butta fuori dalla ChampionsLeague il Barcellona é la sorpresa più bella e più importante da m… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Unada 450e unazione alla città di ben 230mila. Tanto è costato al presidente dellaJamesilnotturnostoricadei Leoni a piazza del Popolo per festeggiare la vittoria dei giallorossi con il. Nel clima di festa che ieri sera ha contagiato tutta la Capitale, il patron della squadra non si è risparmiato e si è buttato delladi piazza del Popolo. Le scuse sono arrivate stamane al telefono con la sindaca Virginia Raggi. Poi nel primo pomeriggio l’incontro tra i due a Palazzo Senatorio e il generoso annuncio:finanzierà il restauro di un’altra importantecittadina, quella davanti al Pantheon. “Desidero ringraziare la sindaca per lameritatissima di 450per il, mi sono fatto prendere dall’entusiasmo e mi scuso, credo sia stata una serata meravigliosa per tutti noi. E ...