Roma-Barcellona | il sogno può continuare Le emozioni di una notte indimenticabile

Edicola : le due facce della medaglia Champions - dal trionfo della Roma al fallimento del Barcellona : Il Corriere dello Sport: "Roma nel mito" Il quotidiano Romano celebra a sua volta la squadra di di Francesco parlando di "leggendaria remuntada". TuttoSport: "Estasi Roma!" Il giornale torinese si ...

Roma-Barcellona 3 a 0 - Trastevere e Testaccio in festa dopo la clamorosa vittoria giallorossa : dopo la vittoria sul Barcellona che per la Roma apre le porte della semifinale di Champions League la festa per i tifosi romanisti si sposta dalla ‘Stadio Olimpico’ ai quartieri della città di fede giallorossa e così Piazza Trilussa a Trastevere e Piazza santa Maria Liberatrice nel cuore di Testaccio si riempiono di tifosi festanti con cori fino a tarda notte. L'articolo Roma-Barcellona 3 a 0, Trastevere e Testaccio in festa dopo la ...

Roma-Barcellona - il presidente James Pallotta si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo : Notte di festeggiamenti a Roma per l'"impresa" dei giallorossi allo stadio Olimpico, con momenti di esaltazione collettiva e bagni nelle fontane. Lo stesso presidente della Roma James Pallotta ha festeggiato insieme ai tifosi immergendosi a Piazza del Popolo.Su Facebook è un tripudio di commenti di romanisti 'vip'. Tra i più entusiasti l'attore Carlo Verdone. "È un sogno. Non ce credevo, che serata! Me stà a ...

Roma-Barcellona - il volto della sconfitta : Messi e compagni fuori dalla Champions : Impresa della Roma nei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4-1 contro il Barcellona al Camp Nou, la squadra di mister Di Francesco vince 3-0 all'Olimpico e si qualifica per le semifinali. Il ...

Otto cose da vedere su Roma-Barcellona : Fra gol spettacolari, qualche lacrima e James Pallotta che fa il bagno nella fontana di Piazza del Popolo The post Otto cose da vedere su Roma-Barcellona appeared first on Il Post.

Roma-Barcellona - l impresa giallorossa sui siti stranieri 'Romantada' : L'impresa della Roma contro il Barcellona ha trovato spazio anche sulle home page dei principali quotidiani stranieri, soprattutto su quelli spagnoli. E se a Barcellona commentano la caduta fragorosa ...

Grande Roma : Barcellona eliminato - e calcio italiano risollevato in una notte - : La notte dell'Olimpico lascia in eredità anche l'immagine dell' amore scoppiato tra Pallotta e i tifosi giallorossi . E' stato un travaglio lungo, forse non ancora del tutto finito, ma averlo visto ...

Magica Roma - 3-0 contro il Barcellona. Città - e Italia - in festa : L'esultanza non manca nel mondo dello spettacolo: 'Che sport incredibile!!! Daje Roma!!!', ha scritto su twitter Alessandro Gassman n. Anche Fiorello trionfa: 'Grazie Roma per la splendida serata di ...

Roma-Barcellona - le pagelle : De Rossi - il gol vale oro. Fazio e Manolas da urlo : Applausi e lacrime. ALISSON NG Strano ma vero: non deve fare granché. Fazio 8 Bel cross per Schick, come belli i corpo a corpo con Suarez. Centrale, terzino e ala. Riesce a fare tutto con energia e ...

Video/ Roma-Barcellona - 3-0 - : highlights e gol della partita - Champions League - ritorno quarti - : Video Roma Barcellona , risultato finale 3-0, : gli highlights e i gol della partita di Champions League con la storica impresa dei giallorossi.

Roma-Barcellona - Pallotta : 'Li abbiamo riportati sulla terra - gara indimenticabile' : La gioia più grande da quando è presidente della Roma: James Pallotta credeva alla rimonta sul Barcellona e il suo viaggio in Italia per assistere dal vivo al ritorno dei quarti di finale di Champions ...

Roma da sogno - 3-0 al Barcellona. E l’Italia ringrazia : Sono circa le 22.35 quando l’arbitro francese Clement Turpin decreta la fine della partita. È notte, ma tra riflettori e bengala all’Olimpico sembra già sorto il nuovo giorno. Centinaia di cellulari vengono puntati contemporaneamente verso quel tabellone luminoso che testimonia una delle imprese più clamorose nella storia del calcio: Roma-Barcellona 3-0, risultato che ribalta l’1-4 dell’andata e spedisce i giallorossi in semifinale di Champions ...

Roma-Barcellona - notte magica : il tuffo di Pallotta e lo show di Venditti - video : Il ‘bombòm’ dei sorteggi è risultato indigesto al Barcellona ed al quotidiano catalano Sport che aveva esultato per l’abbinamento con la Roma. A distanza di venti giorni l’assalto al triplete si è trasformato in un ‘Fracaso sin Excussas’ (fallimento senza scuse) per l’incontenibile gioia del popolo giallorosso. A fine partita tanti romanisti hanno ironizzato su quel titolo sui social network prendendosi una rivincita su chi era convinto che la ...

Roma-Barcellona 3-0 - è storia : Zampa e Spartà perdono la voce (audio e video) Video : Ciò che sembrava impossibile si è realizzato: la Roma ha demolito 3-0 il Barcellona ed approda alle semifinali di #Champions League. Una rimonta storica per la squadra di Di Francesco, che ha giocato con il cuore e alla fine ha trionfato. Lacrime in campo tra i giocatori, lacrime sugli spalti: la Roma è nella leggenda. Nessuno credeva che il Barcellona potesse cadere, soprattutto dopo il 4-1 dell'andata, ma i colpi di Dzeko nel primo tempo e di ...