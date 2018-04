Roma-Barcellona 3 a 0 | tifosi romanisti lasciano lo stadio e partono i caroselli per la

Roma-Barcellona - su facebook la gioia incontenibile di Carlo Verdone : “Oddio me parte la pompa…” : Un Carlo Verdone veramente incontenibile quello che su facebook ha postato una video esultanza esagerata dopo la vittoria della Roma sul Barcellona: “E’ un sogno, non ci credevo, Nerone sì Nerone sì… oddio che serata…. me sta a partì la pompa davero, famme fermà” L'articolo Roma-Barcellona, su facebook la gioia incontenibile di Carlo Verdone: “Oddio me parte la pompa…” proviene da Il Fatto ...

Grande delusione per il Barcellona e i suoi tifosi, eliminati dopo il 4-1 del Camp Nou. Al termine del match perso per 3-0 contro la Roma, il presidente blaugrana Bartomeu ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole riportate da Marca: "la Roma ha meritato la semifinale, ci hanno battuto su tutti i fronti".

Roma-Barcellona - la rassegna stampa dopo l'impresa Champions : Il Corriere dello Sport esalta la prova dei giallorossi: "Roma nel mito. Champions, leggendaria remuntada: 3-0 al Barcellona di sua maestà Leo Messi. I giallorossi irrompono in semifinale. Dzeko e Di ...

Al termine di Roma-Barcellona il presidente giallorosso James Pallotta ha festeggiato l'incredibile rimonta e passaggio del turno di Champions League facendo un bagno nella fontana di piazza del Popolo. "La serata più felice della mia vita? Non direi la più felice, se lo dicessi così trascurerei mia moglie e i miei figli. E' una gran serata, sono contento per i ragazzi, l'allenatore, che ha cambiato l'assetto ...

La stampa spagnola esultava perché il Barcellona aveva pescato la Roma al sorteggio di Champions : "Un bombon", "va bene". Così titolavano i principali quotidiani sportivi spagnoli al momento del sorteggio. Quando cioè il Barcellona, favorito per la vittoria della Champions League, pescava la Roma, considerata un'outsider della competizione.Il giorno dopo il trionfo dei giallorossi sui catalani, il tono della prensa cambia totalmente. "Fallimento senza scuse", titola Sport; "La caduta di Roma", è il titolo de Il Mundo ...

Roma-Barcellona : il sogno può continuare. Le emozioni di una notte indimenticabile : Dzeko, De Rossi, Manolas: e chi se li scorderà più questi nomi? Eroi di una notte senza uguali. Ci sono serate che neppure se le definisci indimenticabili riesci a rendere l'idea di quanto ti hanno ...

Edicola : le due facce della medaglia Champions - dal trionfo della Roma al fallimento del Barcellona : Il Corriere dello Sport: "Roma nel mito" Il quotidiano Romano celebra a sua volta la squadra di di Francesco parlando di "leggendaria remuntada". TuttoSport: "Estasi Roma!" Il giornale torinese si ...

dopo la vittoria sul Barcellona che per la Roma apre le porte della semifinale di Champions League la festa per i tifosi romanisti si sposta dalla 'Stadio Olimpico' ai quartieri della città di fede giallorossa e così Piazza Trilussa a Trastevere e Piazza santa Maria Liberatrice nel cuore di Testaccio si riempiono di tifosi festanti con cori fino a tarda notte.

Roma-Barcellona - il presidente James Pallotta si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo : Notte di festeggiamenti a Roma per l'"impresa" dei giallorossi allo stadio Olimpico, con momenti di esaltazione collettiva e bagni nelle fontane. Lo stesso presidente della Roma James Pallotta ha festeggiato insieme ai tifosi immergendosi a Piazza del Popolo.Su Facebook è un tripudio di commenti di romanisti 'vip'. Tra i più entusiasti l'attore Carlo Verdone. "È un sogno. Non ce credevo, che serata! Me stà a ...

Roma-Barcellona - il volto della sconfitta : Messi e compagni fuori dalla Champions : Impresa della Roma nei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4-1 contro il Barcellona al Camp Nou, la squadra di mister Di Francesco vince 3-0 all'Olimpico e si qualifica per le semifinali. Il ...

Fra gol spettacolari, qualche lacrima e James Pallotta che fa il bagno nella fontana di Piazza del Popolo

Roma-Barcellona - l impresa giallorossa sui siti stranieri 'Romantada' : L'impresa della Roma contro il Barcellona ha trovato spazio anche sulle home page dei principali quotidiani stranieri, soprattutto su quelli spagnoli. E se a Barcellona commentano la caduta fragorosa ...

Grande Roma : Barcellona eliminato - e calcio italiano risollevato in una notte - : La notte dell'Olimpico lascia in eredità anche l'immagine dell' amore scoppiato tra Pallotta e i tifosi giallorossi . E' stato un travaglio lungo, forse non ancora del tutto finito, ma averlo visto ...

Magica Roma - 3-0 contro il Barcellona. Città - e Italia - in festa : L'esultanza non manca nel mondo dello spettacolo: 'Che sport incredibile!!! Daje Roma!!!', ha scritto su twitter Alessandro Gassman n. Anche Fiorello trionfa: 'Grazie Roma per la splendida serata di ...