Roma-Barça e altre rimonte epiche | la psicologia le spiega con un pugno

Klopp : “vittoria Roma col Barca? Quando l’ho saputo ho pensato a scherzo” : “Il passaggio del turno della Roma ai danni del Barcellona? Me lo hanno detto mentre facevo le scale, pensavo fosse uno scherzo”. E’ la battuta con cui il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, al termine della sfida vinta col Manchester City 2-1, ha commentato la vittoria dei giallorossi in Champions League contro i blaugrana. “Non che non rispetti la Roma, hanno una squadra fantastica. Hanno Dzeko -prosegue ...

Rizzitelli : “vittoria Roma incredibile e Dzeko straordinario contro Barca” : “E’ stata una vittoria a dir poco inaspettata, neanche un sogno lo si poteva immaginare così bello: il destino ha voluto che chi ha fatto il gol all’andata nella propria porta lo facesse anche al ritorno”. Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, torna così all’Adnkronos sulla rimonta dei giallorossi che all’Olimpico hanno battuto 3-0 il Barcellona nei quarti di Champions League ribaltando il 4-1 ...

Boniek : “Roma col Barca ha fatto la partita perfetta” : “Mi aspettavo una rimonta della Roma, poi è chiaro che il 3-0 è stato qualcosa di incredibile ma andiamo a guardare come era maturato il 4-1 dell’andata a Barcellona si vedevano degli spiragli. La vittoria giallorossa non ha del miracoloso, nella prima partita al Camp Nou aveva giocato alla pari coi blaugrana”. E’ il commento di Zibi Boniek all’Adnkronos sulla qualificazione alle semifinali di Champions League della ...

Capolavoro Roma : Barça cancellato : Roma Stavolta la Roma non si è fermata a un passo dall'impresa come accaduto tredici mesi fa in un palcoscenico continentale meno prestigioso , quello dell'Europa league, . Stavolta l'impresa l'ha ...

Magica Roma - Barca affondato 3-0. E stasera la Juve ci prova a Madrid : Completa i quarti Bayern Monaco-Siviglia , 20.45 diretta Premium Sport, : si parte dal 2-1 dell'andata in favore dei bavaresi.

Epica Roma - Barca travolto : Il miracolo sportivo contro la squadra più forte del mondo. In semifinale la Roma, il Barcellona a casa. Non doveva succedere. È successo. Questa è la Roma. Questa è la sua magia . "È per momenti ...

Magica Roma! Barca affondato - rimonta epica. E' semifinale di Champions : La Roma vince 3 a 0 contro il Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una rimonta storica quella dei giallorossi che partono forte passando con la rete di Edin Dzeko. Al 59' ...

Grazie Roma! Barça domato : Impresa storica della Roma all'Olimpico che batte il Barcellona 3-0 , 1-0, nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. A segno per i giallorossi Dzeko al 6' pt, De Rossi su rigore ...

Storica impresa della Roma : 3-0 al Barça - vola in semifinale. Messi e compagni ko : Doveva succedere un miracolo e il miracolo è successo. La Roma vince 3-0 all’Olimpico, nel match di ritorno dei quarti di Champions League, e conquista l’accesso alle semifinali. Una prestazione straordinaria, quella della squadra di Di Francesco, che si porta in vantaggio al 6’ minuto con la rete di Edin Dzeko. Il bosniaco stoppa di destro sul lan...

Roma - Pallotta : "Fiducia per il Barça. Mai voluto vendere Alisson" : La Roma che gli piace in Champions e meno in campionato, il futuro di Alisson, l'importanza vitale dello stadio. Intercettato dai giornalisti fuori l'hotel che lo ospita in centro, prima di andare ...

Champions League : la Roma tenta la remuntada epica contro il Barca : Champions League: alla Roma servono 3 gol per ribaltare le sorti di un match che appare ormai segnato Roma – L’Olimpico torna a vestire l’abito europeo. Questa sera, alle ore 20.45, la Roma tenterà l’impresa titanica contro il Barcellona. I giallorossi proveranno a ribaltare il 4-1 a sfavore maturato una settimana fa al Camp Nou, ma per farlo dovranno segnare 3 gol senza prenderne nemmeno uno. La missione assume i ...

Roma - la spinta dei 60mila dell’Olimpico per il Barça : si va verso il record d’incassi : La spinta dei 60mila dell'Olimpico per centrare l'impresa: la Roma sogna il miracolo contro il Barcellona dopo il 4-1 dell'andata L'articolo Roma, la spinta dei 60mila dell’Olimpico per il Barça: si va verso il record d’incassi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.