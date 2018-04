Roberto Giacobbo lascia Rai 2 e passa su Discovery?

blogo

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Rai 2 perde un caposaldo del suo palinsesto? Parrebbe di sì, a leggere Dagospia. Il sito diD'Agostino ha lanciato la bomba nella serata di ieri: "Dopo il rifiuto di Alberto Angela,Rai2 e trasloca sucon il suo Voyager". Il giornalista e divulgatore ha collaborato con svariate emittenti, fino al 2003 quando è entrato in Rai e non è più uscito. Proprio in quell'anno è nato Voyager - Ai confini della conoscenza, un programma che trattava temi legati ai misteri irrisolti. Nel 2013è stato anche vestito della carica di ViceDirettore di Rai 2 per il dipartimento "Programmi divulgativi e per ragazzi". L'ultima puntata del programma è andata in onda il 12 febbraio 2018, e potrebbe essere l'ultima trasmessa dall'azienda pubblica. Il futuro del giornalista sarà davvero vicino alla società italiana di proprietà di...