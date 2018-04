Roberto Giacobbo lascia la RAI | “Decisione da vicedirettore e dipendente di Rai2”

Roberto Giacobbo lascia la Rai : «Motivi personali - nessuna rottura». Discovery smentisce contatti con lui : Roberto Giacobbo Roberto Giacobbo lascia la Rai. Il conduttore di Voyager indagherà «i confini della conoscenza» fuori dal servizio pubblico, dove lavorava dal 2003. nessuna certezza, per ora, sul suo futuro lavorativo. La notizia, lanciata ieri dal sito Dagospia, aveva fatto pensare ad uno strappo tra la Rai ed il divulgatore scientifico romano, il quale tuttavia ci fa sapere che la separazione non è stata traumatica ed è nata da una sua ...

Perugia - domani pomeriggio a S.Bevignate la presentazione del libro di Roberto Giacobbo : Sarà presente ovviamente l'autore, che da anni conduce la fortunata trasmissione Rai dedicata a scienza, storia e misteri. Perugia 23/03/2018 15:08 Redazione

Roberto Giacobbo si dedica ai giovani con il programma “Teen Voyager” : Viaggi, avventure e misteri per i più giovani arrivano su Rai Gulp con “Teen Voyager”, il nuovo programma di Roberto Giacobbo, in onda su Rai Gulp ogni sabato alle ore 15.05 a partire dal 24 febbraio. La straordinaria Sala Crociera del Collegio Romano, dove è raccolta una preziosa biblioteca di archeologia e arte, è il set che ospiterà ogni sabato Roberto Giacobbo e due giovanissimi interlocutori, Sofia di 10 anni e Giacomo di 12. La ...

Voyager collection 12 febbraio : Roberto Giacobbo torna sulla prima guerra mondiale : Un percorso inesplorato che si è rivelato sorprendente e avventuroso; la Mole, con i suoi circa 167 metri, è stata fino al secolo scorso il più alto edificio in muratura del mondo. Un primato perso ...

“Ha urlato per chiedere aiuto…”. Paura e angoscia per Roberto Giacobbo. L’amato conduttore di Voyager ha dovuto affrontare una situazione pericolosa e terrificante : “La mia famiglia in pericolo” : Paura per il noto conduttore di Voyager Roberto Giacobbo. Le sue tre figlie hanno infatti vissuto una bruttissima disavventura, che poteva finire in modo tragico. Le ragazze sono nate dal matrinìmonio di Giacobbo con Irene anche lei autrice televisiva. La primogenita Angelica ha 21 anni e studia Economia e Management alla Luiss, la 19enne Giovanna ha da poco iniziato Biotecnologia all’Università di Tor Vergata mentre l’ultima, Margherita, ...

Aggredite le figlie di Roberto Giacobbo/ La denuncia di Barbara Palombelli a Forum : Barbara Palombelli apre Forum denunciando l'aggressione subita dalle figlie del conduttore di Voyager Roberto Giacobbo e chiedendo giustizia per chi viene portato in manette in centrale(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:43:00 GMT)

Voyager collection : Roberto Giacobbo tra Sicilia e Sardegna - lunedì 5 febbraio : La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai2.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, sulla sezione dedicata di Rai Replay . Voyager: le ...