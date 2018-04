Roberto Burioni su Twitter | ' Ridatemi gli antivaccinisti' Ecco perché

Roberto Burioni : "Cicciobello Morbillino? Banalizza le malattie gravi - non c'è rispetto per i malati" : L'ultima trovata di casa "Giochi Preziosi" è il Cicciobello Morbillino, un modello del celebre bambolotto ricoperto di punti rossi: per curarli basta la salviettina magica, la crema e i cerotti. L'idea non ha entusiasmato i social, che inizialmente avevano pensato a un pesce d'aprile, ma ora che la notizia è confermata accusano l'azienda di Banalizzare le malattie gravi, trasmettendo un messaggio sbagliato. "Attendiamo il ...