Rizzitelli | “vittoria Roma incredibile e Dzeko straordinario contro Barca”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “E’ stata una vittoria a dir poco inaspettata, neanche un sogno lo si poteva immaginare così bello: il destino ha voluto che chi ha fatto il gol all’andata nella propria porta lo facesse anche al ritorno”. Ruggiero, ex attaccante della, torna così all’Adnkronos sulla rimonta dei giallorossi che all’Olimpico hanno battuto 3-0 il Barcellona nei quarti di Champions League ribaltando il 4-1 dell’andata in favore dei blaugrana. “Fino ad ora tutti volevano incontrare la, ma dopo questa rimonta tutti vogliono evitarci -prosegue-. Il percorso Champions dei giallorossi è, in 5 partite in casa la squadra di Di Francesco non ha preso un gol, è qualcosa di”. E sui singoli, pensando al gol in apertura di, aggiunge: “A questo punto penso che anche i più critici debbano mordersi ...