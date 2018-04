RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE Diretta gol live score | il Bayern punta al Triplete ritorno

Juventus si qualifica se…/ Champions League : i RISULTATI utili con il Real Madrid per passare il turno : Juventus si qualifica se... fa più di un'impresa nel ritorno dei quarti di Champions League per la qualificazione in semifinale dopo il 3 a 0 del Real Madrid. Le combinazioni(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:00:00 GMT)