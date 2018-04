Risparmio : pir a un anno dal debutto - Assogestioni presenta dati al Salone - 4 - : ... anche alle imprese non quotate, perché si possa colmare il divario fra mercati dei capitali ed economia reale'. La seconda giornata del Salone si chiude con una numerica di partecipanti che supera i ...

Risparmio : pir a un anno dal debutto - Assogestioni presenta dati al Salone (2) : (AdnKronos) – Il giudizio trova fondamento nei dati di portafoglio analizzati da Assogestioni : “Il peso delle partecipazioni dei pir sul flottante mid cap – ha illustrato Rota – è dell’8%, per il segmento small cap del 6% e per l’Aim Italia del 10%: percentuali interessanti se si considera la giovane età di questi prodotti”. A poco più di un anno dal debutto del primo piano individuale di Risparmio , ...

Risparmio : pir a un anno dal debutto - Assogestioni presenta dati al Salone (3) : (AdnKronos) – Secondo Fabio Galli, direttore generale Assogestioni , proprio grazie all’impatto che h anno avuto, i pir sono destinati a evolvere: “Il mercato azionario italiano ha molto beneficiato dell’aumento di liquiditàÌ?, diverse imprese si st anno avviando al percorso, complesso ma premiante, della quotazione. L’effetto sul mercato del reddito fisso diverràÌ? via via maggiore”. Risulta ovviamente ...

Risparmio : pir a un anno dal debutto - Assogestioni presenta dati al Salone (4) : (AdnKronos) – Il messaggio di Matteo Zanetti, Confindustria e Aim Italia, guarda allo sviluppo futuro: “Continuiamo a lavorare affinché le grandi risorse raccolte dai pir arrivino all’intero sistema industriale, anche alle imprese non quotate, perché si possa colmare il divario fra mercati dei capitali ed economia reale”. La seconda giornata del Salone si chiude con una numerica di partecipanti che supera i 10500. La ...

Risparmio : pir a un anno dal debutto - Assogestioni presenta dati al Salone : Milano, 11 apr. (AdnKronos) – L’investimento medio dei pir in azioni e obbligazioni di emittenti non appartenenti all’indice Ftse Mib si attesta al 43% del portafoglio, pari a 6,8 miliardi di euro, più del doppio del minimo imposto dalla normativa per godere dei benefici fiscali. è questa una delle evidenze emerse dall’analisi sui piani individuali di Risparmio a cura dell’ufficio studi di Assogestioni presentata ...