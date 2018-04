Rischio valanghe elevato in Alto Adige

Maltempo - alto Rischio valanghe anche in Alto Adige a causa delle intense precipitazioni in arrivo : A causa delle precipitazioni previste, aumenta sensibilmente il pericolo di valanghe in Alto Adige. Come riferisce il Servizio prevenzione valanghe della Protezione civile, il pericolo e’ “forte grado 4” nelle Valli Venosta e Passiria e sulle Dolomiti Altoatesine. Nel resto della provincia il pericolo e’ “marcato grado 3”. Gia’ oggi passo Gardena e’ stato chiuso al traffico a causa di una slavina ...

Maltempo in Piemonte - forti piogge e abbondanti nevicate sulle Alpi : alto Rischio valanghe : Allerta gialla esteso a due terzi della regione e “forte” rischio valanghe, con possibilita’ di distacchi di neve di grandi dimensioni in Piemonte. La fase acuta dell’ondata di Maltempo – che ha portato abbondanti nevicate in quota e forti rovesci di pioggia – e’ confermata dall’ultimo bollettino emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Negli ultimi tre giorni, a 2.000 ...

Maltempo Piemonte : neve e Rischio valanghe - chiusa la SS659 : Anas rende noto che, a causa delle intense nevicate delle ultime ore e per il rischio valanghe, è stato chiuso provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto della SS659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” compreso tra il km 36,200 e il km 41,700, tra le frazioni di Canza e Riale, nel territorio comunale di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L'articolo Maltempo Piemonte: neve e rischio valanghe, ...

Allerta Meteo Veneto : temporali e neve in arrivo - criticità idrogeologica e Rischio valanghe : Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della neve sarà intorno a 1500-1800 m. venerdì, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 m. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della ...

Maltempo : Veneto - avvisi di protezione civile per criticità idrogeologiche e Rischio valanghe : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - Tra oggi pomeriggio e sabato sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della ne

Concarena - alpinista precipita e muore/ Caduta di 200 metri davanti ad amica : via a forte Rischio di valanghe : Concarena, morto alpinista: un uomo di 41 anni, bergamasco, è caduto per duecento metri sul massiccio vicino a Ono San Pietro, davanti all’amica, sotto shock(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Valanghe in Lombardia : in Valtellina Rischio “marcato 3” in aumento : Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, il rischio di Valanghe è attualmente “3 marcato” su una scala che va da 1 a 5, in ulteriore aumento. Su molti pendii delle alpi Retiche e Orobie centrali, oltre che sul gruppo montuoso dell’Adamello, si segnala elevato il pericolo di slavine da medie e grosse dimensioni, anche con il passaggio di un solo sci-alpinista. ...

Maltempo : nevicate e Rischio valanghe in provincia di Sondrio : Pioggia battente sul fondovalle, fitte nevicate alle quote superiori ai 1500 metri, passi alpini chiusi per neve. La provincia di Sondrio, in queste ore, e’ investita da una forte ondata di Maltempo. E sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna e’ elevato il rischio di caduta valanghe, valutato all’indice “3 marcato” su una scala europea di cinque gradini. Su molti pendii delle alpi Retiche e Orobie, sempre secondo ...

Maltempo - piogge forti nell’Alessandrino : Rischio valanghe sulle Alpi : piogge abbondanti in Piemonte, da questa mattina, ma finora l’unico problema si è verificato a Gavi, dove è stato chiuso – “in via precauzionale”, spiega l’Ufficio Tecnico del Comune – il guado sul torrente Lemme. E sono proprio nell’Alessandrino – come previsto – le precipitazioni più intense: a metà pomeriggio la rete Arpa ha misurato 41.2 millimetri di pioggia a Ponzone, 30.8 a Carrega ...

Allerta meteo Lombardia : confermato il codice arancione per Rischio valanghe : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di conferma di moderata criticità (codice arancione), la numero 31, per rischio valanghe, con decorrenza dalla mezzanotte della passata domenica 11, sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, ...

Allerta meteo Veneto : Rischio valanghe su tutto il territorio montano : Allerta per rischio valanghe in Veneto. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato “la fase operativa di attenzione per rischio valanghe su tutto il territorio montano, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza“. Il manto nevoso, infatti – spiega il centro funzionale – si è notevolmente ...

Maltempo in Piemonte con elevato Rischio di valanghe : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Maltempo in Piemonte con ...

Maltempo Lombardia : piogge intense e Rischio valanghe a Sondrio : Forti piogge in questa domenica di marzo in Valtellina e Valchiavenna: si segnalano precipitazioni sul fondovalle. Polstrada invita a mantenere le distanze di sicurezza e a una guida prudente. Si registrano anche nevicate sopra i 1500 metri di quota, passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene montate e rischio valanghe elevato, grado “3 marcato” su Alpi Retiche, Alpi Orobie centrali e sul gruppo montuoso ...

Allerta Meteo Lombardia : codice arancione per Rischio valanghe : Sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Sma, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio valanghe a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, province Brescia e Sondrio); 15 (Adamello, provincia Brescia) e 54 ...