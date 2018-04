Rimodulazioni Wind | dal 16 aprile l’aumento passa dall’8 | 6% all’8 | 3%

Rimodulazioni Wind e questione rimborsi - le novità del 10 aprile : Si torna a parlare in queste ore di Rimodulazioni Wind, grazie ad un SMS che sta iniziando a circolare tra gli utenti che hanno attivato buona parte dei piani attualmente disponibili. Come anticipato pochi giorni fa, l'operatore ha in qualche modo reagito alla presa di posizione da parte dell'Antitrust, riducendo l'aumento degli importi dall'8,6% comunicato in un primo momento all'8,3%. Tutto nasce, come noto, dal passaggio da tredici a dodici ...

Sconticino con le Rimodulazioni Wind e Tre dal 15 aprile : i piani coinvolti : Arriva in queste ore una notizia se vogliamo ufficiale per quanto riguarda le rimodulazioni Wind e Tre. Dopo aver confermato in un primo momento l'aumento del canone di rinnovo dell'8,6% a seguito del passaggio alla fatturazione mensile, con dodici mensilità invece di tredici che a conti fatti lasciano invariato il costo del proprio piano su base annuale, oggi 5 aprile bisogna prendere atto di un'ulteriore novità. Cerchiamo dunque di inquadrare ...

Aumento 8.6% delle Rimodulazioni Wind confermato : verifica situazione personale : Registriamo una presa di posizione da parte del gestore arancione circa le prossime rimodulazioni Wind, che entreranno in auge da domani 3 aprile. Le modifiche unilaterali interessano alcune offerte in particolare con rinnovo fissato a 28 giorni, che verranno rese su base mensile, passando da 13 a 12 addebiti su scala annuale. Di controparte, il costo per rinnovo subirà un Aumento pari all'8.6% (questo significa che un'opzione dal costo di 10 ...

Bilancio di fine marzo sulle Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre con fatturazione mensile : Abbiamo vissuto una settimana ricca di novità per quanto concerne le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre, al punto che dopo il nostro ultimo aggiornamento ho deciso di condividere coi nostri lettori il punto della situazione fresco di giornata oggi 30 marzo. Di recente, infatti, AGCOM ha ammonito tutti gli operatori per aver adottato in simbiosi un provvedimento che prevede un incremento per rinnovo pari all'8,6% nell'ambito del passaggio da ...

Rimodulazioni Vodafone - Wind Tre - Tim : che confusione tra mobile e fisso : Le Rimodulazioni Vodafone, Tim e Wind Tre stanno mandando in confusione le persone, anche chi dovrebbe informare. L’Antitrust ha bloccato sul nascere l’aumento di quel famoso 8,6 per cento che le compagnie telefoniche hanno imposto con il passaggio alla fatturazione quadrisettimanale. Per ora le tariffe non subiranno aumenti, almeno quelle mobile, diverso discorso per il fisso. Rimodulazioni Vodafone, Tim, Wind: che confusione Il 7 ...

Polemiche sulle Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : Antitrust contro accordi tra operatori : Stiamo per vivere un altro periodo piuttosto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Nessun timore, non ci sono rincari ulteriori in arrivo per il pubblico che ha già dovuto fare i conti con la furbata della fatturazione mensile da parte dei singoli operatori, anche se bisogna tenere da parte il discorso riguardante Vodafone e i possibili rincari che la compagnia telefonica potrebbe ufficializzare a stretto giro. ...

Rimodulazioni Wind : 6 Giga o minuti illimitati gratis per 3 mesi per alcuni clienti : Wind sta offrendo 6 Giga o minuti illimitati gratis per un periodo di 3 mesi ad alcuni clienti coinvolti nelle Rimodulazioni conseguenti al ritorno ai rinnovi su base mensile. Le offerte in questione sono Cogli l'attimo 6 Giga e Cogli l'attimo minuti illimitati e sono rivolte solo ai clienti selezionati. L'articolo Rimodulazioni Wind: 6 Giga o minuti illimitati gratis per 3 mesi per alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Rimodulazioni Wind All Inclusive : quale aumento - modalità e tempi di recesso : Le Rimodulazioni Wind All Inclusive continuano: una nuova ondata di SMS sta informando i clienti dell'operatore sui cambiamenti in arrivo, in particolare per alcune tariffe All Inclusive. La rivoluzione dietro l'angolo, come più volte ribadito, è quella del ritorno alla tariffazione mensile, al posto di quella ogni 28 giorni, che avverrà per lo specifico vettore a partire dal prossimo 3 aprile. Quali i costi aggiuntivi e le modalità e i tempi ...

Novità dal 3 aprile con Rimodulazioni Wind : prezzi tariffe ogni 7 e 28 giorni su base mensile : Dal 3 aprile scatteranno le rimodulazioni Wind, quelle relativa al ripristino della tariffazione mensile, in luogo di quella che prevede lo scattare di ogni rinnovo ogni 7 o 28 giorni. Finora c'era stata un po' di confusione circa le misure che sarebbero state adottate dall'operatore arancione, tanto da richiedere la divulgazione da parte del gestore stesso di un piccolo quadro generale, che noi siamo qui pronti a condividere con voi. Per ...

Tutti gli aumeni delle Rimodulazioni Wind dal 3 aprile : nuova spesa tariffe e opzioni : Le rimodulazioni Wind non si fermano. Dopo avervi fornito un piccolo anticipo dell'adeguamento delle tariffe dell'operatore arancione a seguito della fatturazione mensile, ecco che possiamo riportare quali opzioni vedranno modificato il loro importo a partire dal prossimo 3 aprile. Grazie al sito di settore Mondomobileweb.it, oggi possiamo riportare appunto quali rimodulazioni Wind partiranno fra poco più di un mese. I primi piani ad essere ...

Pronte le temutissime Rimodulazioni Wind Basic e Wind Senza Scatto : quanto aumentano dal 3 aprile : Giungono purtroppo anche le rimodulazioni Wind in vista del ritorno alla fatturazione per mese solare in luogo di quella ogni 28 giorni. Dal prossimo 3 aprile, in effetti, l'offerta Wind Basic ma anche la Wind Senza Scatto vedranno aumentato il loro costo mensile, anche se non quello annuale: trucchetto di questo e sia altri operatori che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane e che pure è stato motivo dell'attuale inchiesta (con ...

Pesantissimi effetti possibili per le Rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : istruttoria aperta : Rischiano di essere molto pesanti le conseguenze per gli operatori in seguito alle tanto discusse rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Come tutti sanno, dopo l'annuncio di 3 Italia giunto lo scorso weekend ormai il quadro è chiaro nel nostro Paese, con il ritorno alla fatturazione mensile da parte delle compagnie telefoniche che ridurrà sì il numero di rinnovi da tredici a dodici, ma senza eliminare il rincaro che si era venuto a creare nei ...

Rimodulazioni Wind e Tre irregolari? Replica ufficiale dopo il blitz della Guarda di Finanza : In queste ore sono scoppiate le polemiche in Rete in merito alle Rimodulazioni Wind e Tre, senza dimenticare quelle di TIM, Vodafone e Fastweb, che a detta di diversi utenti sarebbero irregolari. Il principio sul quale verte la perquisizione da parte della Guardia di Finanza, di cui vi abbiamo dato prontamente notizia nella giornata di ieri, sta nel fatto che i vari operatori si sarebbero accordati tra loro in seguito al decreto che ha ...