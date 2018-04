Rigore Real Madrid-Juventus | Buffon perde la testa | l’arbitro sbaglia… a non espellere

Real Madrid – Juventus 1-3. Niente lieto fine per i bianconeri : beffati su Rigore al 93'. Buffon espulso - Ronaldo segna : Il sogno della Juventus è durato 94 minuti, più di una partita perfetta. L’impossibile che diventa Reale, il Real Madrid rimontato in casa di tre gol. Un altro miracolo dopo quello della Roma contro il Barcellona. Ma stavolta incompiuto. Quando sembrava fatta, i supplementari praticamente raggiunti, dopo la doppietta di Mandzukic, gli svarioni avversari e le parate di Buffon, tutto finisce per un calcio di rigore a tempo scaduto. Probabilmente ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - i bianconeri sfiorano la rimonta in Champions League : decide un discusso Rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sfiorato l’impresa contro il Real Madrid, ha accarezzato il sogno della rimonta ma tutto è sfumato negli ultimi secondi. I bianconeri hanno sconfitto il Real Madrid per 3-1 ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata: i galacticos volano in semifinale di Champions League, i bianconeri tornano a casa a testa alta dopo aver fatto tremare i Campioni d’Europa in un gremito Santiago Bernabeu. I Campioni ...

Rigore Juventus-Real Madrid - tocco di mano di Casemiro non fischiato : bianconeri furiosi : Rigore Juventus-Real Madrid – Si sta giocando l’andata dei quarti di finale di Champions League, in campo Juventus e Real Madrid. Inizio super della squadra di Zidane che passa in vantaggio con Cristiano Ronaldo, reazione della Juventus, Higuain vicino al gol. I Blancos tengono il pallino del gioco e vanno vicino al raddoppio, negli ultimi minuti del primo tempo proteste bianconere per un tocco di mano di Casemiro su colpo di testa ...

Inghilterra-Italia 1-1 : Insigne realizza il Rigore che salva Di Biagio : Inghilterra-Italia 1-1: cronaca, statistiche, tabellino Inghilterra-Italia 1-1: continua l'imbattibilità azzurra a Wembley Tags: Italia , Inghilterra , Wembley , Insigne , Di Biagio , nazionale Tutte ...

Juve - Allegri : 'Il Rigore doveva tirarlo Dybala. In Champions voglio evitare il Real Madrid. Su Cuadrado...' : Max Allegri , allenatore della Juventus , parla ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria della sua squadra contro l'Udinese: 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il ...

LIVE Juventus-Atalanta - risultato e diretta in tempo reale : Pjanic trasforma il Rigore - proteste atalantine : Notizie sul tema Coppa Italia, dove vedere Juventus-Atalanta: diretta tv in chiaro e streaming, oggi 28 febbraio Juventus-Atalanta Coppa Italia probabili formazioni: le ultime novità dall'Allianz ...

Mark Iuliano torna sul famoso episodio del ’98 : “Rigore su Ronaldo? Vi svelo il mio reale pensiero…” : Intervistato dai microfoni di ‘GazzaMercato’, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale, Mark Iuliano, è tornato a parlare del famoso episodio del ’98 con lo scontro con Ronaldo: “Con il Var sarebbe stato fischiato rigore? Non lo so…posso dire che l’azione è dubbia. Comunque non dimenticate mai che il Var dipende dalle persone e lo si vede anche oggi… Tutto ciò ha scatenato accese discussioni sui media ...