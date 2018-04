Riduzioni del 10% per gli studenti pendolari dei Comuni montani

Auto blu - la beffa delle Riduzioni di legge. Nel 2017 sono compensate dagli acquisti. Il calo nelle province è solo un trasloco : Le province stan così bene che viaggiano ancora in Auto blu. Dovevano essere “abolite” ma ne hanno a disposizione 1.329 e più, perché cinque enti si permettono anche il lusso di non inviare i dati sul parco Auto in loro possesso. Mentre il “passaggio di competenze dalle Amministrazioni provinciali alle Regioni è all’origine dell’incremento nel numero di Auto dichiarate da queste ultime che hanno preso in carico anche la ...

VATICANO Solo in Gesù c'è la salvezza - no a tendenze Riduzioniste del cristianesimo : La salvezza piena della persona non consiste nelle cose che l'uomo potrebbe ottenere da sé, come il possesso o il benessere materiale, la scienza o la tecnica, il potere o l'influsso sugli altri, la ...

Ubisoft vorrebbe ampliare lo studio di Berlino se la Germania approvasse delle Riduzioni fiscali : Ubisoft Berlino è stato fondato soltanto un anno fa dal publisher transalpino, e si è già occupato del supporto al nuovo capitolo del franchise Far Cry, Far Cry 5. Lo studio era stato istituito nella capitale tedesca per attrarre i talenti dell'area dell'Europa centro-orientale, e potrebbe diventare nel prossimo futuro uno dei più importanti del vecchio continente.Come apparso sulle pagine di Gaming Bolt il director dello studio, Istvan Tajnay, ...

Vicenza : in arrivo la Carta della famiglia per ottenere sconti e Riduzioni tariffe : Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) – Anche a Vicenza le famiglie residenti in città con almeno 3 figli minori e un Isee fino a 30 mila euro potranno chiedere la Carta della famiglia, una card per ottenere sconti e riduzioni tariffarie sull’acquisto di alcuni beni e servizi concessi da una serie di soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa.Le agevolazioni saranno praticate su molti beni e servizi: dagli alimentari ai ...