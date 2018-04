Riciclo creativo | un vecchio camper diventa una casa per 5 persone FOTO

Riciclo creativo in cucina : come riutilizzare le uova di cioccolato : Anche questa Pasqua è passata, col suo carico di uova di cioccolato, regalate da amici, parenti, colleghi, da smaltire. Cosa fare, quindi, con tutto questo cioccolato? Il Riciclo creativo ci viene in soccorso anche in cucina. Qualche idea? Pot ete preparate girelle al cioccolato, semplici e golose, biscotti da inzuppo, crostate, muffin, tortini dal cuore caldo. Ed ancora plumcake, un superclassico, la fonduta, ganache, liquori, oppure ...

Riciclo creativo in cucina : come riutilizzare le uova di cioccolato : Anche questa Pasqua è passata, col suo carico di uova di cioccolato, regalate da amici, parenti, colleghi, da smaltire. Cosa fare, quindi, con tutto questo cioccolato? Il Riciclo creativo ci viene in soccorso anche in cucina. Qualche idea? Pot ete preparate girelle al cioccolato, semplici e golose, biscotti da inzuppo, crostate, muffin, tortini dal cuore caldo. Ed ancora plumcake, un superclassico, la fonduta, ganache, liquori, oppure ...