Ricerca | Unipd | diagnosi gravità meningioma del cane senza biopsia

Ricerca : rettore Unipd - nostra candidatura era altamente competitiva : Padova, 4 apr. (AdnKronos) - "Un lavoro di squadra, a sei mani, che ha prodotto comunque un ottimo risultato: la presentazione della candidatura veneta per l’insediamento del DTT (Divertor Tokamak Test). Anche se la scelta è caduta poi su una sede diversa e con una storica tradizione nel campo dell’

Ricerca - UNIPD : risale a 10mila anni fa la prima salatura per conservare il cibo : Un recente studio dal titolo “Fish and salt: The successful recipe of White Nile Mesolithic hunter-gatherer-fishers”, pubblicato sul “Journal of Archaeological Science“, ha dimostrato come i primi tentativi di conservazione del cibo attraverso la salatura siano stati effettuati circa diecimila anni fa lungo le rive del fiume Nilo, nell’attuale Sudan centrale, nel villaggio di Al Khiday, 25 km a sud della capitale Kartum e distante ...

Ricerca : Sindone - l’Unipd ricostruisce in 3D il corpo avvolto : La Sacra Sindone, conservata a Torino dal 1578, è ritenuta da molti il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Gesù Cristo dopo la morte per crocifissione ed è oggetto da tempo di numerose indagini di tipo tecnico-scientifico anche perché l’immagine corporea impressa non è a tutt’oggi scientificamente spiegabile o riproducibile. I Ricercatori dell’ateneo patavino hanno ricostruito in modo tridimensionale del corpo avvolto nella reliquia. I ...

Ricerca : Unipd - a 780 km sottoterra la 'fabbrica' dei diamanti (4) : (AdnKronos) - "Dati di laboratorio - continua Nestola - indicano che la perovskite CaSiO3 è il quarto minerale più abbondante della terra dopo la perovskite MgSiO3, l’ossido di ferro e magnesio (Mg,Fe)O e l’olivina (Mg,Fe)2SiO4. La CaSiO3 però è l’unica fase che riesce a trasportare dall’alto a gran

Ricerca : Unipd - a 780 km sottoterra la 'fabbrica' dei diamanti (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La composizione chimica della perovskite CaSiO3 rinvenuta nel diamante sudafricano è di estremo interesse perché non si presenta in forma pura, ma contiene un certo grado di impurezza cioè un 6% di titanio. Esperimenti in laboratorio indicano che un tale contenuto di tita

Ricerca : Unipd - a 780 km sottoterra la 'fabbrica' dei diamanti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le inclusioni di CaSiO3 scoperte da Fabrizio Nestola dimostrano che il diamante si è formato all’incredibile profondità di 780 km in un settore della Terra chiamato “mantello inferiore” (dai 660 km fino al limite con il nucleo terrestre che inizia a 2900 km di profondità)