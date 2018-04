Ricerca e imprese più vicine | nasce University for Innovation

meteoweb.eu

: Presentato a Cosenza il Rapporto #PmiMezzogiorno2018. La sfida per il Sud è sostenere la crescita dimensionale dell… - Confindustria : Presentato a Cosenza il Rapporto #PmiMezzogiorno2018. La sfida per il Sud è sostenere la crescita dimensionale dell… - MessaCristina : RT @unimib: Presentato, questa mattina, il primo progetto in #italia per la valorizzazione della ricerca #interuniversitaria, presso la Fon… - DiegoDiDonato : RT @unimib: Presentato, questa mattina, il primo progetto in #italia per la valorizzazione della ricerca #interuniversitaria, presso la Fon… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)il primo progetto in Italia per la valorizzazione dellainteruniversitaria. È stata presentata questa mattina, presso la Fondazione Bassetti di Milano,for(U4I), la Fondazione costituita dalle Università di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia. “There is no progress without: we need to turn ideas into projects, and projects into progress.” Con questa vision si presenta U4I la Fondazione che si propone di attrarre importanti investitori internazionali, valorizzare un portafoglio unico di brevetti e di spin off, creare e diffondere la cultura dell’innovazione. La Fondazione U4I guarda alle esperienze internazionali di maggior successo nel campo del trasferimento tecnologico come istituti die università inglesi e israeliane, prime al mondo per qualità dellae della didattica. Dall’openalla converging, la ...