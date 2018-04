Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 11 04

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con l’esterna di Luigi che chiede alla redazione di rivedere Sara. Lui ribadisce il fatto che è lì solo per lei, che con Sissy c’è stata solo amicizia e che tutto quello che vuole è lei. Tra i due gli atteggiamenti sono affettuosi e arriva un tenero bacio. Tornati in studio Lorenzo chiede di uscire un attimo. Non si capisce se si è allontanato giusto un secondo o meno. Sara, vista la situazione, esce ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 09/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e il suo parterre di corteggiatori. Ci sono delle new entry per lei. Il primo è il “poeta dell’amore” Miriano che le dedica una poesia e poi si scatena sulle note di “Born to be alive”. Poco dopo fa l’ingresso in studio un Mr Grey sui generis ed è subito “50 sfumature di Giulio”! Poteva non deliziare la nostra “vamp” con uno dei suoi spogliarelli? È il momento di un’altra new entry. Notate ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilufar, Giordano e Nicolò. Nell’esterna organizzata da Nilufar per Nicolò, lei gli fa trovare un libro con dentro una dedica in cui si scusa per non avergli dato le attenzioni che merita. Un momento dolce contornato da molti abbracci affettuosi. Gianni Sperti, tornati in studio, fa notare che Nilufar aveva un atteggiamento da “gatta” e gli è parsa decisamente più coinvolta. Nilufar prende parola ...

Consultazioni : il Riassunto della prima giornata : 18:55 - Escono i deputati e senatori di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni spiega ai giornalisti: "FdI farà del suo meglio per dare un governo all'Italia in tempi rapidi. A causa di una legge elettorale irresponsabile che FdI non ha votato, oggi il cammino è complicato. Questo non toglie che lo scorso 4 marzo quasi il 40% degli italiani ha dato la fiducia ai partiti del Centrodestra, quindi se si vuole rispettare la volontà popolare non si può ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 04/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e i suoi corteggiatori. In due brevi video di presentazione Gigetto cerca di conquistare l’attenzione della nostra bionda opinionista. In studio entra un misterioso regalo da parte di Gemma. Fa la sua comparsa il cartonato di un Barbapapà. Tra le risate generali del pubblico, Tina invita la produzione a far sparire tutto. Gigetto, dopo essersi presentato, conquista la pista da ballo in una ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Ida e Riccardo. Dopo i malintesi della scorsa puntata, in cui Ida aveva abbandonato lo studio, oggi assistiamo ad un momento molto importante per il loro percorso: Riccardo la raggiunge e un bellissimo bacio suggella la riappacificazione. Emilio prende parola, annunciando che grazie a Uomini e Donne ha preso contatti con una signora e non continuerà a partecipare al programma. Al centro dello ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Paola e Giorgio che in studio ripercorrono le vicende del loro passato incontro. Paola dichiara di essere ancora interessata nonostante quanto accaduto tra di loro. Giorgio si sente lusingato da tutto questo, ma ha bisogno di tempo per capire se ci possa essere un reale interesse. Interviene Gianni che critica la risposta vaga di Giorgio accusandolo di non aver mai preteso nulla di più di un ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Paola e Giorgio che in studio ripercorrono le vicende del loro passato incontro. Paola dichiara di essere ancora interessata nonostante quanto accaduto tra di loro. Giorgio si sente lusingato da tutto questo, ma ha bisogno di tempo per capire se ci possa essere un reale interesse. Interviene Gianni che critica la risposta vaga di Giorgio accusandolo di non aver mai preteso nulla di più di un ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si è pesata e condivide con tutti la gioia dei suoi 41,5 Kg! Tra il pubblico ci sono delle ammiratrici che la omaggiano indossando delle magliette con delle frasi a lei dedicate. Ma non finisce qui, per lei anche un bel vassoio di zeppole! Gemma entra in studio. Sul Led-wall viene mostrata un’immagine con una raccolta di foto: tutti i baci di Gemma! La risposta di Tina è immediata, un ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne a Nilufar viene data la possibilità di organizzare una seconda esterna con un corteggiatore e la ragazza fa il nome di Giordano! Tornati in studio Tina esprime il suo parere sostenendo che Nilufar non si lascia andare completamente perché ancora presa dal suo percorso con Lorenzo. Si apre una parentesi per Tina e i suoi corteggiatori. Fa l’ingresso in studio un “supereroe” sopra le ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne a Nilufar viene data la possibilità di organizzare una seconda esterna con un corteggiatore e la ragazza fa il nome di Giordano! Tornati in studio Tina esprime il suo parere sostenendo che Nilufar non si lascia andare completamente perché ancora presa dal suo percorso con Lorenzo. Si apre una parentesi per Tina e i suoi corteggiatori. Fa l’ingresso in studio un “supereroe” sopra le ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 27/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con una parentesi tutta dedicata a Tina e ai suoi corteggiatori. Il primo a prendere la parola è Amedeo che indossa una maglietta con sopra stampata una foto che la ritrae. La bionda opinionista con il suo caratteristico savoir-faire suscita l’ilarità del pubblico. Subito dopo è il turno di Matteo che le dedica un ballo. Maria lancia una clip che ha per protagonista Gemma. La donna annuncia ai ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/03 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un breve Riassunto della storia tra Ida e Riccardo e i due protagonisti seduti al centro dello studio. Tra i due le cose non sembrano cambiate e il loro rapporto continua tra litigate e riappacificazioni. Maria comunica a Riccardo che una persona vorrebbe conoscerlo meglio e lui non si tira indietro suscitando la reazione del pubblico e di Sossio! Entra in studio Beatrice da Verona ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/03 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con dei golosissimi doni di Domenico a Tina… specialità pugliesi per lei! Tra prodotti tipici e preparazioni, inizia una lezione esilarante di cucina tipica pugliese. Pietro prende parola, si sente chiamato in causa in quanto conterraneo di Domenico come titolare di un caseificio e si offre per portare un assaggio dei suoi prodotti. Si parte con un breve Riassunto di quello che ...