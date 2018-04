Riassunto del daytime di Amici17 del 11 04

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 11/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che, indicando il parterre maschile, fa notare che tra i vari corteggiatori presenti ci sia un manichino. Maria difende Riccardo, oggetto delle attenzioni dell’opinionista, e fa presente che è il suo portamento. Tina è inarrestabile e parla di un filmato di Sossio in cui lui faceva un balletto in mutande in spogliatoio. Maria, conoscendola, le toglie il volume del microfono. Entra in studio ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con l’esterna di Luigi che chiede alla redazione di rivedere Sara. Lui ribadisce il fatto che è lì solo per lei, che con Sissy c’è stata solo amicizia e che tutto quello che vuole è lei. Tra i due gli atteggiamenti sono affettuosi e arriva un tenero bacio. Tornati in studio Lorenzo chiede di uscire un attimo. Non si capisce se si è allontanato giusto un secondo o meno. Sara, vista la situazione, esce ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 10/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con la Squadra Bianca che rientra in casetta dopo il Serale e commenta ciò che è accaduto. Valentina è delusa dalla sua esibizione al fianco di Fabri Fibra mentre Daniele è arrabbiato con il maestro Garrison perché lo ha definito “sciatto”. Filippo, dopo l’eliminazione dal Serale, rincontra i compagni un’ultima volta, per salutarli. Sephora, bloccata da Garrison durante la prima fase del Serale, è molto ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 09/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e il suo parterre di corteggiatori. Ci sono delle new entry per lei. Il primo è il “poeta dell’amore” Miriano che le dedica una poesia e poi si scatena sulle note di “Born to be alive”. Poco dopo fa l’ingresso in studio un Mr Grey sui generis ed è subito “50 sfumature di Giulio”! Poteva non deliziare la nostra “vamp” con uno dei suoi spogliarelli? È il momento di un’altra new entry. Notate ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 09/04 : La puntata di oggi di Amici fa un piccolo passo indietro nel tempo e si apre con la prima puntata del Serale di sabato 7 Aprile. A poche ore dalla messa in onda, negli studi Mediaset arrivano gli ospiti che si esibiranno sul palco. Grandi nomi della musica italiana e internazionale: Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton, ma non solo, ecco arrivare anche i componenti delle Commissione Interna ed Esterna e Geppi Cucciari. Tutto è pronto! Dopo ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 06/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con la maestra Peparini che ha assegnato una coreografia a Lauren per metterla alla prova. Per la professoressa, la ballerina della Squadra Blu non esprime verità mentre balla perché troppo concentrata su passi e tecnica. Parola d’ordine: lasciarsi andare. Ieri il maestro Garrison aveva assegnato a Luca una coreografia sulle note di “Footlose”, ma la maestra Celentano ha deciso di assegnargli un’altra ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilufar, Giordano e Nicolò. Nell’esterna organizzata da Nilufar per Nicolò, lei gli fa trovare un libro con dentro una dedica in cui si scusa per non avergli dato le attenzioni che merita. Un momento dolce contornato da molti abbracci affettuosi. Gianni Sperti, tornati in studio, fa notare che Nilufar aveva un atteggiamento da “gatta” e gli è parsa decisamente più coinvolta. Nilufar prende parola ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 05/04 : La puntata di oggi di Amici17 si apre con la maestra Celentano che ha deciso di assegnare una coreografia a Valentina. Per la seconda fase infatti i professori potranno dare dei pezzi a chi preferiscono, con lo scopo di risaltarne le qualità o metterne in luce i difetti. Valentina inizia subito a lavorare alacremente, nonostante qualche piccola difficoltà. Una volta tornata in casetta si lascia andare ad uno sfogo, conscia che la maestra ...

Consultazioni : il Riassunto della prima giornata : 18:55 - Escono i deputati e senatori di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni spiega ai giornalisti: "FdI farà del suo meglio per dare un governo all'Italia in tempi rapidi. A causa di una legge elettorale irresponsabile che FdI non ha votato, oggi il cammino è complicato. Questo non toglie che lo scorso 4 marzo quasi il 40% degli italiani ha dato la fiducia ai partiti del Centrodestra, quindi se si vuole rispettare la volontà popolare non si può ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 04/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e i suoi corteggiatori. In due brevi video di presentazione Gigetto cerca di conquistare l’attenzione della nostra bionda opinionista. In studio entra un misterioso regalo da parte di Gemma. Fa la sua comparsa il cartonato di un Barbapapà. Tra le risate generali del pubblico, Tina invita la produzione a far sparire tutto. Gigetto, dopo essersi presentato, conquista la pista da ballo in una ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 04/04 : La puntata di oggi di Amici17 si apre con la squadra Blu che guarda i video in cui i professori ribadiscono il loro parere nei confronti dei ragazzi arrivati al Serale. Si parte con i ballerini. Garrison afferma che il posto di Sephora è stato sprecato e la ballerina ci rimane molto male. È ora il turno di Paola Turci, Bill Goodson, Giusy Ferreri e Veronica Peparini, che esprimono le loro personali opinioni. Nella casetta bianca la squadra ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Ida e Riccardo. Dopo i malintesi della scorsa puntata, in cui Ida aveva abbandonato lo studio, oggi assistiamo ad un momento molto importante per il loro percorso: Riccardo la raggiunge e un bellissimo bacio suggella la riappacificazione. Emilio prende parola, annunciando che grazie a Uomini e Donne ha preso contatti con una signora e non continuerà a partecipare al programma. Al centro dello ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 03/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con il primo risveglio degli alunni nelle rispettive casette. Nella casetta bianca i ragazzi sono intenti a guardare dei video nei quali i professori chiariscono il loro pensiero riguardo i singoli alunni. Si inizia dai cantanti con Giusy Ferreri e Paola Turci. Stesso discorso per i ballerini con la maestra Peparini. Non sono da meno Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco che esprimono il loro parere sui cantanti ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Paola e Giorgio che in studio ripercorrono le vicende del loro passato incontro. Paola dichiara di essere ancora interessata nonostante quanto accaduto tra di loro. Giorgio si sente lusingato da tutto questo, ma ha bisogno di tempo per capire se ci possa essere un reale interesse. Interviene Gianni che critica la risposta vaga di Giorgio accusandolo di non aver mai preteso nulla di più di un ...