Real Madrid-Juventus 1-3 | le pagelle di CalcioWeb

(Di mercoledì 11 aprile 2018), ledi– Si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita strepitosa dellasul campo del, partite da incorniciare per Mandzukic e Douglas Costa, in particolar modo il brasiliano incredibile con grandi giocate, i bianconeri hanno replicato la grande prestazione di ieri della Roma, il calcio italiano esce nettamente ‘rinforzato’ dopo le deludenti partite delle gare d’andata. Lapassa subito in vantaggio, il marcatore è Mandzukic, il croato si ripete poco prima della fine del secondo tempo. Ilnon è in partita, pasticcio in difesa, Matuidi ne approfitta e firma il clamoroso 0-3. Buffon salva il risultato con una grande parata. Beffa nel finale, rigore a pochi secondi dalla fine, segna Cristiano Ronaldo. Finisce 1-3,eliminata.1-3, ...