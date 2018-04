Real Madrid-Juve - finita : 1-3 : +++ CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA +++...

Juventus-Real Madrid 3-1 - i bianconeri sfiorano la rimonta in Champions League : decide un discusso rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sfiorato l’impresa contro il Real Madrid, ha accarezzato il sogno della rimonta ma tutto è sfumato negli ultimi secondi. I bianconeri hanno sconfitto il Real Madrid per 3-1 ma non basta per ribaltare il 3-0 dell’andata: i galacticos volano in semifinale di Champions League, i bianconeri tornano a casa a testa alta dopo aver fatto tremare i Campioni d’Europa in un gremito Santiago Bernabeu. I Campioni ...

Pagelle Real Madrid-Juventus - Champions League : Mandzukic giganteggia - Costa imprendibile - poi il finale drammatico : La Juventus è eliminata dalla Champions League. Un finale drammatico al Santiago Bernabeu. I bianconeri vanno avanti 3-0 e subiscono il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo proprio all’ultimo minuto tra mille polemiche. Le Pagelle della partita Buffon 7: nel primo tempo è decisivo in almeno tre occasioni, soprattutto quando si trova Bale e Isco a tu per tu. Nella ripresa fermo un bel tentativo di Ronaldo. Chiude la sua carriera in ...

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri a un passo dalla remuntada - Ronaldo li condanna su rigore : La Juventus batte il Real Madrid per 3-1 ma lascia la Champions League per la sconfitta subìta all'andata dei quarti (0-3). In gol Mandzukic per due volte, Matuidi e, su rigore, al...

Real Madrid-Juventus 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Real Madrid-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita strepitosa della Juventus sul campo del Real Madrid, partite da incorniciare per Mandzukic e Douglas Costa, in particolar modo il brasiliano incredibile con grandi giocate, i bianconeri hanno replicato la grande prestazione di ieri della Roma, il calcio italiano esce nettamente ‘rinforzato’ dopo le ...

Juventus - così fa male : prima sogna l’impresa poi la beffa nel finale contro il Real Madrid - bianconeri furiosi [FOTO e VIDEO] : 1/25 LaPresse ...

