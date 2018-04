Ravezzani stupisce tutti | ' Ecco quanto vale per me Cancelo'

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Uno dei giocatori al centro delle voci di mercato in casa #Inter, nelle ultime settimane, è sicuramente il laterale portoghese, Joao #. Il giocatore è in prestito dalncia con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro e proprio questo cavillo sta facendo molto discutere. La societa' nerazzurra, infatti, ha la necessita' di chiudere il bilancio in pareggio entro giugno per liberarsi dei paletti imposti dal fair play finanziario e per questo motivo sta cercando di ridiscutere i termini con la societa' spagnolo. Ilncia, però, ha gia' rifiutato VIDEO la richiesta dell'Inter di trattare sulla cifra del riscatto e, dunque, bisognera' capire se si potra' posticiparlo al prossimo esercizio o, alla fine, se si dovra' cercare di riscattarlo subito per poi valutare eventuali cessioni per rientrare dalla cifra spesa. La priorita', comunque, è quella di ...