Rainbow Six | la finale della stagione 7 della Pro League ha una data e un luogo

Due Process : ecco lo shooter tattico ispirato a SWAT e Rainbow Six : Due Process è uno sparatutto indie che si ispira ad alcuni dei più famosi classici "tattici", tra cui SWAT e Rainbow Six.Due Process è in sviluppo da un po 'di tempo, ma è stato (ri)annunciato ufficialmente solo questa settimana dallo sviluppatore Giant Enemy Crab e dall'editore Annapurna Interactive.Come segnala VG247.com, Due Process sembra essere fondato su una principale caratteristica: la fase di pianificazione.Read more…

Tom Clancy's Rainbow Six Siege protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship, che inizia oggi e terminerà nel mese di giugno. ESL Italia Championship è il più importante e prestigioso torneo eSports Italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e paysafecard.La Summer Season sarà strutturata in due categorie: Serie A e Serie B. Nella Serie A parteciperanno i migliori otto team ...

Nuova skin elite in Rainbow Six Siege oggi 10 aprile per IQ - il video : Ubisoft ha rivelato una Nuova skin di élite per l'operatore IQ di Rainbow Six Siege che, guardando il video, ci fa venire in mente gli anni '80. La Nuova skind'elite di IQ è praticamente un abbigliamnto da palestra degli anni '80: una tuta verde da poliziotto, completa di scaldamuscoli rosa, cuffie da passeggio e un top senza spalle. Sembra Flashdance, ma la skin non pare proprio pratica per campo di battaglia. Sarà disponibile oggi 10 ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft entra in azione con nuove misure anti cheater e team killer : Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di contro misure da parte di Ubisoft per contrastare i cheater in Rainbow Six Siege. Quest’oggi ci giunge notizia dell’arrivo di nuove procedure di BAN rivolte a punire coloro che utilizzano linguaggio scurrile di tipo razzista ed omofobo oltre che i cosiddetti team killer o cheater. Nuovi BAN in vista per cheater e team killer Nonostante il monitoraggio delle conversazioni ...

Problemi Rainbow Six Siege e altri giochi Ubisoft oggi 9 aprile : orario down : Se avevate in programma di giocare con Rainbow Six Siege o altri giochi Ubisoft stasera 9 aprile abbiamo una brutta notizia per voi. Ubisoft ha annunciato che avverrà una manutenzione ai server che renderà praticamente ingiocabili i giochi online. La manutenzione è programmata e come legge sia dal forum ufficiale che su Twitter durerà due ore. Inizierà alle 20:00 e si concluderà alle 22:00, parliamo ovviamente dlel'ora italiana. ora, nessuno ...

Ban permanenti in Rainbow Six Siege : cosa non fare - la lista di Ubisoft : Abbiamo già parlato in passato dei comportamenti scorretti in Rainbow Six Siege. Ubisoft da tempo sta lavorando a provvedimenti in merito sulla chat e al rilevamento delle uccisioni dei compagni, ma questo è solo l'inizio. La casa francese ha pubblicato un post sul blog ufficiale riportando i dettagli di tutto ciò che sarà vietato fare in Rainbow Six Siege. cosa non fare in Rainbow Six Siege, pena ban "La gestione dei comportamenti scorretti ...

Rainbow Six Siege si convertirà al Battle Royale? Ubisoft svela il mistero : La strada per il successo, per Rainbow Six Siege, non è stata per nulla semplice né tantomeno scontata: nei primi mesi dopo il lancio, il gioco sviluppato dai ragazzi di Ubisoft ha mostrato lacune vistose che ne hanno quasi compromesso la carriera, con gli acquirenti che di fatto si erano ritrovati pentiti della propria scelta. Non si sono persi d'animo gli addetti ai lavori che, testa bassa, si sono cimentati nell'adeguamento dello sparatutto ...

Novità sul rinculo in Rainbow Six Siege - come cambierà : Rainbow Six Siege ha un problema riguardo il suo sistema di rinculo, molto evidente soprattutto nelle armi automatiche: a causa di questo talvolta i proiettili vengono sparati in una direzione diversa rispetto a quella che indica il mirino. Ubisoft ha rilasciato un nuovo post sul blog ufficiale, dichiarando di voler lavorare al problema in Rainbow Six Siege e che presto sistemerà il difetto apportando delle modifiche al sistema di rinculo: ...

Trapelano armi Operatori italiani di Rainbow Six Siege? Cosa è stato scoperto : Solo pochi giorni fa sono trapelati i nomi, immagini, video e poteri dei nuovi potenziali Operatori italiani di Rainbow Six Siege: scon tutta probabilità, anzi manca solo l'annuncio ufficiale, si chiamano Alibi e Maestro. Una delle cose che potrebbe fare Alibi è il distrarre i nemici con un’immagine olografica proiettata, che praticamente può confondere i nemici. Dell'altro operatore italiano, Maestro, si sa invece molto poco, almeno fino ad ...

Disponibile patch 1.47 per Rainbow Six Siege su PS4 e Xbox One : cosa cambia : Finalmente la patch 1.47 di Rainbow Six Siege è Disponibile anche su console PS4 e Xbox One, prima era arrivata su PC. Pubblicata ovviamente da Ubisoft, porta con sé una lunga serie di correzioni dopo il lancio di Operazione Chimera e Outbreak, che di fatto anno inaugurato l'Anno 3 del gioco. Che cosa cambia con questa patch? Parecchio, scopriamolo insieme, qui vi rimandiamo invece al changelog completo. Innanzitutto è stato risolto un ...

Rainbow Six Siege : i prossimi operatori saranno gli italiani Alibi e Maestro? : In seguito alla pubblicazione di Rainbow Six Siege: Operazione Chimera, contenuto recensito sulle nostre pagine, sono emerse alcune informazioni nascoste nel database scoperte dai giocatori. Come segnala VG247.com, sono stati ritrovati all'interno di alcuni file che avrebbero svelato l'arrivo di due operatori italiani in Rainbow Six Siege, Alibi e Maestro.Nello specifico, sarebbe emerso un video che mostrerebbe i due operatori e, dando uno ...

Problemi Rainbow Six Siege e PlayStation Network oggi 21 marzo : cosa succede? : Negli ultimi minuti tantissimi giocatori stanno avendo non pochi Problemi con Rainbow Six Siege ma anche ad accedere al PlayStation Network, anche in Italia. Già da almeno venti minuti si sta osservando un down PSN che rende molto difficoltoso giocare ai propri titoli preferiti, soprattutto Rainbow Six Siege. Lo capiamo dalle continue segnalazioni su Down Detector che stanno arrivando in questi minuti: quali sono le motivazioni di questi ...

Alibi e Maestro sono gli Operatori italiani di Rainbow Six Siege : trapela video e dettagli : sono trapelati i nomi e l'aspetto dei due nuovi Operatori italiani di Rainbow Six Siege, che si chiameranno Alibi e Maestro, di cui vi mostreremo anche un breve video. Dopo il rilascio di Operazione Chimera i dataminer, insomma i "detective dei file nascosti", sono andati alla ricerca di indizi per i prossimi Operatori che Ubisoft rilascerà: quello che si sapeva è che erano di origine italiana ma nulla più. Su Reddit è apparso quello che sembra ...