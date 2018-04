Rai Cinema da Craxi al 'canaro' : ANSA, - ROMA, 11 APR - Le prime crude, forti e sporche immagini di DOGMAN di Matteo Garrone , "solo ispirate alla vicenda di cronaca con protagonista Pietro De Negri", detto 'il canaro della Magliana', ci tiene a precisare più volte Del Brocco, e l'annuncio che il prossimo film di Gianni Amelio sarà HAMMAMET sulla vicenda ...

Da 'Dogman' di Garrone ad 'Hammamet' di Amelio - Rai Cinema è crossover : ... ad 'Hammamet' di Gianni Amelio , di cui si sa per ora soltanto il nome ma non è difficile immaginare che riguarderà l'epilogo della vicenda umana e politica di Bettino Craxi. E ancora: Pierfracesco ...

Belve - Giuliana De Sio : “Il cinema? Un circoletto : lavorano sempre gli stessi. In Rai non mi chiamano da 30 anni” : Giuliana De Sio ne ha per tutti, con Francesca Fagnani a ‘Belve‘, in onda le ultime due puntate della serie mercoledì 4 aprile su Nove alle 23.30. “Lei ha detto che nel cinema lavorano sempre le stesse persone”, ricorda la conduttrice. “No, lo hai detto tu, però è vero!”, conferma De Sio, “e invece una volta ha proprio detto la solita Margherita Buy, il solito Tony Servillo …”, incalza Fagnani. “Non mi far dire i nomi, li hai detti ...

Ufficiale il nuovo tRailer di Zerovskij di Renato Zero - ancora al cinema dal 3 aprile : Il nuovo trailer di Zerovskij di Renato Zero è finalmente Ufficiale. Dopo il grande successo delle prime date, lo spettacolo per i 50 anni di carriera è pronto a tornare sul grande schermo con altri due giorni di programmazione, al via dal 3 aprile. In continuo aggiornamento le sale nelle quali si attende la proiezione del film, elencate nel sito Ufficiale dedicato all'evento nei cinema. Le nuove date sono arrivate dopo i primi incassi da ...

Sky Cinema Disney Pirati Dei CaRaibi - canale dedicato al Capitano Jack Sparrow : In occasione della prima visione esclusiva dell’ultimo capitolo della saga, Pirati DEI Caraibi - LA VENDETTA DI SALAZAR, prevista per il giorno di Pasqua, da venerdì 30 marzo a domenica 8 aprile Sky Cinema Hits (canale 304) diventa Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi, un canale interamente dedicato al Capitano Jack Sparrow e alla sua ciurma con tutti i film del franchise dei...

Premio David di Donatello 2018 : Carlo Conti conduce la festa del cinema - stasera su Rai 1 : Numerosi i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo che consegneranno i premi: dalla già citata Monica Bellucci a Pierfrancesco Favino e Roberto Bolle , da Luca Zingaretti a Nino ...

Succede tRailer film dal libro di Sofia Viscardi : trama - data uscita al cinema : Un piumone sui tetti, le sneacker rosse, la camicia di denim, la macchina fotografica, le cuffiette, un libro, 'Il mondo di Sofia', stanno lì ad arredare una scena clou che accade nel suo romanzo. '...

Tomb Raider film al cinema in uscita 15 marzo : recensione - curiosità : Tomb Raider è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018, diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander e Dominic West. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Tomb Raider film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Tomb Raider DATA uscita: 15 marzo 2018 GENERE: Azione, Avventura, Fantasy ANNO: 2018 REGIA: Roar Uthaug CAST: Alicia Vikander, Dominic ...

Loro - film di Paolo Sorrentino su Berlusconi/ Video tRailer : il ritorno al cinema dopo l'esperienza in tv : È uscito il teaser trailer di "Loro", il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato alla figura pubblica e privata di Silvio Berlusconi, interpretato dall'attore Toni Servillo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:26:00 GMT)

Mary Poppins Returns - il sequel con Emily Blunt in arrivo nei cinema : ecco il tRailer : L'annuncio ufficiale, con tanto di trailer, ha mandato in visibilio i fan: la Disney ha infatti lanciato il sequel del film 'Mary Poppins', che nella versione originale è chiamato Mary Poppins Returns ...

I 50 anni di Daniel CRaig - nato in un giornale e diventato 007 'Recitare vince le incertezze' - Cinema - Spettacoli : Daniel Wroughton Craig è presentato a sua mamma, il 2 marzo 1968, 'incartatò in un vecchio giornale. È stato appena partorito in casa ma l'ostetrica non riesce a trovare asciugamani o lenzuola o ...