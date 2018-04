Raggi | stadio Roma avanti a ritmi serrati Stiamo rispettando cronoprogramma

Nuovo stadio Roma - il sindaco Virginia Raggi perde la bussola : quando la normalità diventa “un sogno” : Sembrava quasi che stesse svanendo ogni speranza, eppure lo stadio della Roma si farà, nonostante un caos totale creato attorno al progetto. E’ incredibile come in Italia qualcosa di normalissimo altrove come la costruzione di uno stadio, diventi una corsa ad ostacoli. Addirittura il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha definito un sogno quello giallorosso. Ma come, ma quale sogno? Uno stadio non è un sogno, è la normalità in ogni paese ...