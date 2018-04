Raggi | Pallotta si è scusato Pagherà multa per tuffo in fontana

Roma - James Pallotta chiama la Raggi : "Pago la multa per il bagno nella fontana" : Il Codacons denuncia il presidente giallorosso: "Brutto esempio e vero e proprio illecito" LE PAGELLE / Roma da film contro Messi - di PAOLO FRANCI L'incredibile follia di crederci - Il commento di ...

ROMA - JAMES PALLOTTA/ Video - il Presidente multato dovrà rispondere del suo gesto a Virginia Raggi : JAMES PALLOTTA : “Mai vista una ROMA così dominante”, Video : il Presidente si tuffa nella fontana di Piazza del Popolo. Davvero in estasi il numero uno della compagine giallorossa(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:41:00 GMT)

Pallotta a Raggi - pago multa per bagno : ANSA, - ROMA, 11 APR - Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona, il presidente della AS Roma James ...