Raggi : "Pallotta donerà 230mila euro per ristrutturare fontana Pantheon" : Roma, 11 apr. - , AdnKronos, - "Ringraziamo il presidente James Pallotta che, dopo il tuffo di ieri, ha deciso di compiere un gesto generoso nei confronti della città decidendo di donare 230.000 euro ...

Roma : incontro in Campidoglio tra Raggi e presidente Pallotta : Argomento principale il nuovo stadio a Tor di Valle Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma e James Pallotta, presidente dell’As Roma, hanno iniziato da poco il loro incontro in Campidoglio. I due discuteranno dello stato di avanzamento del progetto del nuovo stadio di Tor di Valle. Il patron dei giallorossi manca da Roma da sette mesi, dall’8 settembre 2017. All’incontro sono presenti anche l’assessore capitolino ...

