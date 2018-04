Radical Heights | il nuovo titolo di Cliff Bleszinski si mostra in un lungo video di

eurogamer

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Per stessa ammissione di Boss Key Production, LawBreakers è stato un vero flop commerciale e, poco tempo fa, lo studio fondato daaveva comunicato di essere al lavoro su ungioco. Ilin questione è, un battle royale free-to-play con un'estetica che ricorda molto da vicino gli anni '80 ed elementi che lo rendono simile a uno show televisivo. Il gioco, annunciato da poco, sarà disponibile in Early Access su Steam a partire dal 14 aprile.Oggi, grazie alpubblicato da Game Infomer, segnalato dai colleghi di VG247, possiamo vedere in azione ilin oltre 50 minuti di gameplay. Read more…