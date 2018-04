Rabarbaro | ecco le sue infinite virtù benefiche

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Il, scientificamente noto come Rheum officinale, appartiene alla famiglia delle Polygonaceae ed è originario del la Cina occidentale e del Tibet. Il suo nome deriva dalle parole greche “ra” e “barbaron”, col significato di “pianta coltivata dalle popolazioni barbare”. Tante ledi questo ortaggio: digestivo, lass ativo in grandi dosi, contrasta la stitichezza cronica ed il senso di gonfiore. Al contrario, consumato in piccole quantità, è astringente. Antitumorale e antiossidante grazie ai polifenoli; vanta solo 21 calorie per 100 grammi, per cui è perfetto per chi desidera perder peso.Il, inoltre, facilita l’eliminazione del colesterolo cattivo; è prezioso per il sistema cardiovascolare, aumenta l’ossigenazione sanguigna e la circolazione; contiene molta vitamina K, che stimola l’attiivtà cognitiva, previene l’Alzheimer, mantiene le ossa in salute. ...