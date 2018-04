Quanto ne sapete del mondo Microsoft ? [QUIZ] : [RISULTATI] Dopo 4 giorni dalla pubblicazione, ecco a voi i risultati di questa divertente parentesi dedicata ai quiz sul mondo Microsoft! Domanda 1: Visual Studio 2008, Zune, Encarta, Microsoft Office 95 Domanda 2: Microsoft Frontpage Domanda 3: Microsoft Kinect: è un accessorio sviluppato da Microsoft per l’Xbox 360 sensibile al movimento del corpo umano. Domanda 4: Microsoft Bob: un software rilasciato nel 1995 con l’intento di ...

Quanto ne sapete del mondo Microsoft ? [QUIZ] : Dopo il successo ottenuto dal primo quiz con la tematica dell’informatica anni ’90, quest’oggi come da promessa, vi proporrò un altro quiz con una tematica che in linea teorica, dovrebbe vedervi molto preparati: Quanto ne sapete del mondo Microsoft? Così come successo nel quiz precedente, anche questa volta vi ho elaborato delle domande sotto forma di loghi, immagini e quiz. Il primo utente che risponderà correttamente a tutte ...

Quanto ne sapete dell’informatica anni ’90? [QUIZ] | RISULTATI : Dopo due giorni di battaglie e tentativi, finalmente abbiamo un vincitore: meoste! Il vostro collega, anche se con un pò di esitazione, è riuscito a rispondere correttamente a TUTTE le domande del quiz. Prima di comunicare i RISULTATI, vorrei fare un applauso a Cosmocronos, Andrea Silvestri, Edoardo e Andrea Pasqualini per aver sfiorato la vittoria senza però riuscirci! RISULTATI: Domanda numero 1: Winamp MSN ICQ (programma di messaggistica. ...

Quanto ne sapete dell’informatica anni ’90? [QUIZ] : Se siete sopravvissuti alle “abbuffate pasquali” e ai fiumi di vino e birra di pasquetta, permettetemi di rubarvi 5 minuti del vostro tempo per questa fantastica rubrica che metterà alla prova il vostro grado di “nerdaggine”: il quiz sull’informatica anni ’90. Prima di cominciare, vorrei scusarmi per tutti coloro che hanno studiato l’informatica in quel periodo e che molto probabilmente troveranno il ...

