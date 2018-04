Quando arriveranno le bistecche editate?

NoiPa - ecco Quando arriveranno arretrati per docenti e personale Ata Video : Il portale #NoiPa si sta smobilitando per pubblicare i cedolini di marzo 2018 per i dipendenti del reparto scuola che attendono con ansia l'aumento e gli #arretrati. Purtroppo però, ancora docenti e e tutto il personale della scuola dovra' attendere perché molto probabilmente non saranno erogati nel mese di marzo 2018. NoiPa, gli arretrati verranno accreditati sul cedolino di marzo 2018? I docenti e il personale Ata di tutte le scuole pubbliche ...