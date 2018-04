Putin | Italia è tra partner chiave in Ue

Sanzioni - l'Italia - senza governo - s'accoda alle manovre anti Putin : Oltre cento diplomatici russi espulsi da Stati Uniti, Europa, Canada e Ucraina . Dopo la Gran Bretagna arriva la risposta dell' Occidente all'avvelenamento con il gas nervino a Salisbury di un'ex spia ...

I 100 russi espulsi da Usa e Ue Occidente unito contro Putin Italia al bivio : sarà filorussa? : Il presidente americano ha anche ordinato la chiusura del consolato di Seattle. L’Italia allontana due rappresentanti del governo di Mosca. In tutto 100 le persone coinvolte

"Per l'Italia ci vuole uno come Putin Basta schiavi dei poteri forti". La lettera : L’Italia merita un Presidente coraggioso come Vladimir Putin, non una manica di smidollati schiavi dei poteri forti. Immaginate un Presidente del Consiglio così: "Fin quando le persone sono determinate a combattere per la propria terra, la dignità e la libertà il nemico non passerà" Segui su affaritaliani.it

"Per l'Italia ci vuole un Putin Stop agli schiavi dei poteri forti" La lettera di un giovane imprenditore : L’Italia merita un Presidente coraggioso come Vladimir Putin, non una manica di smidollati schiavi dei poteri forti. Immaginate un Presidente del Consiglio così: "Fin quando le persone sono determinate a combattere per la propria terra, la dignità e la libertà il nemico non passerà" Segui su affaritaliani.it

Alla ricerca dell'uomo forte : perché la politica italiana è innamorata di Putin : Matteo Salvini, parte dei Cinque stelle, Fratelli d’Italia. Il parlamento uscito dalle urne del 4 marzo è affollato di «Putiniani», in festa per il quarto mandato del presidente russo. Ma l’attrazione per il Cremlino, come Berlusconi insegna, viene da lontano. E c’entra solo in parte con i rapporti economici...

Rielezione di Putin - Puigdemont vuole seguire il 'modello svizzero' - L'instabilità dell'Italia restituisce alla Spagna il ruolo di ... : ... secondo il team di giornalisti del 'Guardian' Dan Sabbagh, Heather Stewart e Jessica Elgot, Momentum e' ormai diventata una forza politica sempre piu' potente ed indipendente e sta trasformando ...

Il Parlamento italiano è il più filo-Putin di sempre : (Immagine: pixabay/CC) C’è il “Buon lavoro, presidente” di Matteo Salvini che d’altronde ricordiamo a spasso sulla piazza Rossa – in rigorosa diretta Facebook – o impegnato in dichiarazioni come “farei il cambio fra Putin e Renzi domani mattina” o Juncker o altri a scelta. Soprattutto, c’è un tweet di Giorgia Meloni che sfiora la più elevate vette della satira: “Complimenti a Vladimir #Putin per la sua quarta elezione a presidente della ...

Putin rieletto in Russia : il governo inglese contro Arsenal e Chelsea? False le voci sull'Italia ripescata al Mondiale : Intanto lo scontro con l'Inghilterra per l'avvelenamento dell'ex agente dell'intelligence russa Serghei Skripal rischia di avere ripercussioni anche nel mondo del calcio. Subito smentite le voci sull'...

Putiniani d'Italia : nuova linea con lo Zar - adesso via le sanzioni : Putiniani d'Italia? In festa! 'Mi auguravo la vittoria del presidente russo - è l'esultanza di Salvini - ed eccola qui. Tutto come previsto. Putin è uno dei migliori uomini politici della nostra epoca,...

Notizie del giorno : Putin e politica italiana : Notizie del giorno: probabile vittoria netta di Vladimir Putin alle elezioni che si terranno oggi in Russia. Si complica ulteriormente la trattativa per eleggere i presidenti di... L'articolo Notizie del giorno: Putin e politica italiana proviene da Roma Daily News.