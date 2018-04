Putin | gli imprenditori italiani vogliono ricucire con la Russia

Media : "Putin mette al riparo Assad : il rais lascia Damasco in un convoglio militare russo" : Il presidente siriano Bashar al Assad avrebbe lasciato il suo palazzo a Damasco in mattinata, accompagnato da un convoglio militare russo, nel timore di subire attacchi da parte delle forze aeree occidentali. Lo riferisce Sky News Arab, riportandolo da Media israeliani e libanesi.

Putin ha esaminato gli ultimi sviluppi degli esperti dell'istituto Kurchatov - : Il primo capo dello stato ha visto il complesso laser, con il suo aiuto per la prima volta al mondo è stato realizzato un nuovo approccio alla ricerca dei fenomeni fisici. Ad esempio, l'apparato è in ...

GUERRA IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin : Il caso Skripal è alquanto nebuloso. Ma soprattutto, rivela preoccupanti nessi politici con quanto sta accadendo in SIRIA, dove gli Usa hanno sbagliato tutto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 06:08:00 GMT)TERZA GUERRA MONDIALE/ Cortocircuito Nato in SIRIA, si rischia lo scontro totale, int. a M. BertoliniGUERRA IN SIRIA/ Ghouta est, cosa nasconde l'imminente attacco Usa anti-Assad, di P. Ricci

Russia - Putin : Negligenza criminale all'origine di rogo a Kemerovo - : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Negligenza criminale e incuria sono state tra le cause che hanno portato al rogo mortale in un centro commerciale a Kemerovo, in Siberia. "Che cosa sta ...

Ex spia russa avvelenata : sul caso Skripal - gli Usa e le loro colonie cercano lo scontro con Putin : Un centinaio di diplomatici russi espulsi da Usa, Europa e Canada. Ben due dall’Italia. Sono addirittura 14 gli Stati membri della Ue ad aver preso per adesso il provvedimento “come seguito” di quel che si è deciso al vertice Ue della settimana scorsa. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha asserito che “altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane”. Che dire? Incommentabile, si ...

A tenaglia su Putin. Dagli Usa alla Germania - diplomatici russi espulsi per il caso Skripal : Assalto diplomatico su Mosca per il caso Skripal, l'ex spia del Kgb avvelenata insieme alla figlia il 4 marzo scorso a Salisbury, in Gran Bretagna. Donald Trump ha ordinato l'espulsione di 60 diplomatici russi e la chiusura del consolato russo di Seattle. Sono i numeri più grandi di un'operazione palesemente concordata: in breve tempo, una alla volta, si susseguono le notizie di altre espulsioni di diplomatici russi, da Berlino a ...

"Per l'Italia ci vuole un Putin Stop agli schiavi dei poteri forti" La lettera di un giovane imprenditore : L’Italia merita un Presidente coraggioso come Vladimir Putin, non una manica di smidollati schiavi dei poteri forti. Immaginate un Presidente del Consiglio così: "Fin quando le persone sono determinate a combattere per la propria terra, la dignità e la libertà il nemico non passerà" Segui su affaritaliani.it

Trump chiama Putin e spegne la polemica sulle congratulazioni. Il presidente russo : "Conteniamo la corsa agli armamenti" : Il presidente Usa Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin per congratularsi della sua rielezione. Lo fa sapere il Cremlino. Nel corso della telefonata i due leader hanno discusso la possibilità di un futuro incontro. Precedentemente aveva fatto discutere il fatto che Trump non aveva ancora telefonato per la rielezione. Ma "non deve essere considerato come un atto non amichevole", aveva dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...

«Più conosco gli umani - e più amo i cani». Putin - le 13 frasi di un dittatore (rieletto) : «Il successo è il nostro destino». Sempre umile, Vladimir Putin. Lo “Zar” ha festeggiato così la sua rielezione (la quarta) a Presidente della Russia, con oltre il 76 per cento dei voti, il miglior risultato di sempre. Al potere dal 1999, rimarrà al comando fino al 2024. Un quarto di secolo. In attesa di sapere cosa dirà nei prossimi cinque anni, in questi 18 l’ex spia Kgb ci ha regalato una cascata di frasi a effetto che evidenziano il ...

Voto multiplo - palloncini per oscurare le telecamere e osservatori picchiati. Gli anti-Putin denunciano brogli : Vladimir Putin può festeggiare la quarta elezione, ma sull'oltre il 70% dei consensi ottenuti c'è l'ombra di brogli elettorali. Ad avanzare la tesi del Voto inquinato sono osservatori indipendenti e giornalisti non allineati con il governo russo che, nel corso del Voto e a urne chiuse, hanno pubblicato immagini che dimostrerebbero gli stratagemmi usati per condizionare il Voto.In alcuni video pubblicati su Youtube si vedono uomini ...

Elezioni Russia - la quarta volta dello zar Putin : solo Stalin al potere più a lungo. L’oppositore Navaly denuncia brogli : Era una corsa in solitaria con un unico nemico: l’affluenza. Tre ore prima della chiusura delle urne era fissa al 60%: alla fine arriverà al 65% ma non toccherà agli auspicati 70 punti percentuali. Poco male, però. Perché tra i russi che sono andati a votare tre su quattro hanno scelto ancora una volta Vladimir Putin, incoronato presidente per la quarta volta: resterà così al potere sino al 2024. Una vittoria che era largamente prevista, e ...

Elezioni Russia - Vladimir Putin rieletto per il suo quarto mandato : gli exit-poll lo danno al 73 - 9% : I primi exit-poll danno il presidente Vladimir Putin rieletto per la quarta volta con il 73,9% dei voti. L’affluenza alle 19 ora di Mosca ( le 17 in Italia) era del 59,5%. Un vero trionfo che, se confermato, supererebbe anche le sue stesse aspettative. Accolto da una folla di giornalisti russi e stranieri, il leader del Cremlino si è recato al seggio numero 2151 presso l’Accademia delle Scienze: “Sono sicuro che il programma che ho ...

Spia russa - il gas nervino era nel profumo della figlia Boris Johnson : ordine di Putin Mosca : accuse imperdonabili : La sostanza chimica che ha avvelenato Sergej Skripal e la figlia Yulia era stata piazzata nella valigia della donna e trasportata inconsapevolmente a Salisbury

Spia avvelenata - Boris Johnson accusa Putin Agente nervino era nella valigia della figlia : Spia avvelenata, Boris Johnson accusa Putin Agente nervino era nella valigia della figlia Non usa giri di parole il ministro degli Esteri britannico, tanto che il Cremlino parla di “rottura del protocollo diplomatico”. Intanto sembra che il veleno fosse nella valiga della figlia della Spia russa: possibile che sia stato impregnato un abito o un […] L'articolo Spia avvelenata, Boris Johnson accusa Putin Agente nervino era nella ...