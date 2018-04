Proteste studentesche in Francia | se ribellarsi è giusto

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Dopo gli eventi della facoltà di diritto di Montpellier, lo scorso 22 marzo, la protesta degli studenti contro la legge Vidal, più nota come legge ORE, (Orientation et Réussite des étudiants) si è estesa in tutta. A Parigi, uno dei principali campus dell’università Sorbonne è occupato da ormai tre settimane. La legge ORE, promulgata l'8 marzo dal presidente Emmanuel Macron, prevede nuovi criteri di selezione all’università e di fatto chiuderà ermeticamente l’accesso secondo criteri arbitrari alle università pubbliche più rinomate. Inoltre, il numero di posti di ogni facoltà verrà scelto in base alle possibilità di sbocchi lavorativi in seguito al diploma. E la legge prevede infine un re-orientamento automatico nel caso in cui uno studente faccia richiesta per un’università non considerata alla sua portata. Il 'maggio francese', 50 anni dopo Gli occupanti del centro Pierre ...