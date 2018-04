Pronto piano per unificare rete elettrica del Mediterraneo

Pd - barricate "a tempo" Poi è Pronto il piano B : trattare col centrodestra : C'è chi, come il ministro Andrea Orlando, esce allo scoperto per dire che "il dialogo" con i Cinque Stelle è "doveroso", e che il Pd, se proprio vuole stare all'opposizione, deve "decidere se facciamo un'opposizione da destra o da sinistra".C'è Dario Franceschini che ha chiesto di rivedere la linea dell'opposizione e del "facciano loro" teorizzato da Matteo Renzi, e di far discutere i parlamentari sulle varie opzioni (richiesta respinta dal ...

"Il M5s ha un piano per l'accordo con il Pd. Di Maio Pronto ad un passo indietro" : “Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo per forza parlarci. A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Solo dopo, Luigi farà un passo indietro sulla premiership. Di Maio non è mica Renzi, non ...

Juventus - in Spagna : 'Pronto un 'piano Morata' per Ceballos' : TORINO - La scorsa estate si rivelò una missione impossibile, con le sirene del Real Madrid che riuscirono a stregare Dani Ceballos , ma la Juventus ora è pronta a tornare all'assalto per quello che ...

Il M5S vuole essere la nuova DCPronto il partito-supermarketObiettivo : fagocitare il Pd. Il piano : Abbandonati i toni rivoluzionari, il M5S mira a fagocitare il Pd diventando un partito-supermarket che piaccia a moderati e Vaticano. Come la DC Segui su affaritaliani.it

Lazio-D.Kiev - Pronto piano sicurezza : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Messo a punto il piano di sicurezza per la partita di Europa League Lazio-Dinamo Kiev in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma. "Sebbene l'incontro non sia ...

Scontro sui dazi - a Bruxelles è Pronto un piano 'anti-Trump' : New York - Tra Stati Uniti ed Europa i toni sono già da guerra commerciale. E alla vigilia del piano con cui Bruxelles intende contrastare i dazi su acciaio e alluminio annunciati da Donald Trump, il ...

Personale Ata - Pronto il piano per assunzioni in ruolo : scadenze e procedura : Periodo di bandi e concorsi per il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, nonché di importanti comunicazioni da parte del Miur anche in merito alle domande di terza fascia. L'ultima notizia riguarda il piano di assunzioni in ruolo previste a partire da settembre 2018. Il 28 febbraio è infatti uscito il bando relativo alle immissioni di Personale Ata. Vediamo di seguito cosa prevede tale bando, le scadenze e i requisiti ...

Maltempo Frosinone : scuole chiuse e Pronto il piano di emergenza : Anche il Comune di Frosinone corre ai ripari e dispone la chiusura delle scuole e allerta 12 ditte a partire da domani sera in vista dell’emergenza neve e gelo che, secondo le previsioni. “Le 12 ditte sono quelle che dispongono mezzi meccanici da usare come spazzaneve o spargisale. Saranno a disposizione da domani sera alle 20 quando si riunirà il Coc per far fronte alle eventuali emergenze. Oggi il sindaco ha disposto la chiusura ...

Maltempo Ancona : Pronto il piano neve : Il Comune di Ancona ha predisposto il piano neve, in previsione delle avverse condizioni meteo previste nei prossimi giorni. L’Assessorato alla Protezione Civile ha allertato 14 ditte, ingaggiate per la pulizia delle strade comunali per il periodo dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018, alle quali sono state affidate altrettante aree di intervento. Le ditte sono pronte ad intervenire nel giro di 30 minuti. A disposizione anche quattro ...

Brexit sempre più difficile. Pronto un piano B? : Una mossa questa che i leader europei avrebbero già considerato, vagliando anche l'ipotesi di sanzionare il Regno Unito qualora dovesse indebolire l'economia europea dopo la Brexit. Sulla questione ...

