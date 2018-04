Prof | si sbaglia | oggi studiare è una battaglia

Studentessa suicida - la lettera del Prof : "Siate liberi di sbagliare" : Giada si è uccisa lanciandosi dal tetto dell'università, nel giorno della sua laurea . Lo ha fatto poco dopo l'arrivo del fidanzato e poco prima che i genitori arrivassero per festeggiare con lei un ...

Governo - la Profezia catastrofista di Juncker. Dalla Brexit al Referendum - tutte le sue previsioni. Regolarmente sbagliate : Tifava Sì al Referendum costituzionale italiano, si era affidato al pragmatismo inglese alla vigilia del voto sulla Brexit, confidava sul fatto che gli olandesi, storici commercianti, votassero a favore degli accordi commerciali con l’Ucraina. E invece si è verificato esattamente l’opposto. Ogni volta, in ogni Stato, dal Sud al Nord Europa. Non c’è solo lo scenario ipotizzato per il post 4 marzo nel curriculum delle previsioni ...