Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus anche in modalità aereo | una prima

Possibili Problemi per Asus ZenFone 3 sui tempi di ricarica della batteria : le soluzioni : Cominciano ad emergere nuove segnalazioni di malcontento da parte di utenti in possesso di un Asus ZenFone 3, puntualmente in riferimento agli utenti che hanno avuto modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver affrontato la questione inerente la durata della batteria, in parte risolto dal rilascio di una nuova versione di Messaggi Android (in precedenza un bug determinava elevati consumi a parità di ...

Tutte le novità dell’aggiornamento iOS 11.3 rilasciato oggi 29 marzo : stato batteria - ARKit 1.5 e Problemi risolti : Partita finalmente la distribuzione dell'aggiornamento iOS 11.3 su iPhone X, 8, 7, 6S, 6 e 5S e sugli iPad compatibili in questa serata di oggi 29 marzo, Quali novità sono state introdotte con il corposo update che pesa ben 712.4 MB? Con due giorni di ritardo rispetto a quanto preventivato, ecco che i possessori dei melafonini possono mettere mano ad un numero notevole di plus. Inutile negarlo, la funzionalità più attesa e appena introdotta ...

Batteria Samsung Galaxy S8 e S8 Plus a terra con Oreo? Problemi notifiche e due soluzioni : Il Samsung Galaxy S8 e S8 Plus con a bordo l'aggiornamento Oreo non sta certo brillando per durata della Batteria e pure facendo registrare Problemi per la comparsa/scomparsa delle notifiche WhatsApp o di altre app di messaggistica e social ma anche delle mail. Cerchiamo di fare un punto della situazione a rilascio ultimato del major update in Italia (l'ultimo passaggio è stato quello avvenuto in settimana per l'operatore Wind che ha finalmente ...

Intervento sulla batteria Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : gestione Problemi assicurata : Nell'ultimo periodo la batteria di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ha iniziato seriamente a scricchiolare, tanto da indurre più di qualcuno a puntare il dito contro l'aggiornamento XXU2DRB6 (il pacchetto sembra aver dato l'idea di mettere in ginocchio l'autonomia dei device, anche se poi alla fine sappiamo bene tutti che le prime impressioni potrebbero pure risultare infondate, e che l'assestamento di un qualsivoglia patch, piccola o grande che sia, ...

Indagini su Huawei P9 Lite e batteria con Problemi di autonomia : costi di sostituzione : C'è bisogno di un approfondimento in questo periodo per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P9 Lite, in particolare per il pubblico che in modo quasi fisiologico stanno accusando problemi di batteria. Certo, la situazione potrebbe migliorare in futuro, visto che lo smartphone (complice la sua enorme popolarità) continua a ricevere aggiornamenti software. Tuttavia sento di dire ai nostri lettori che non potete aspettarvi dei ...

Problemi batteria iOS 11 abbattono Apple : 25 posizioni perse per la reputazione nel 2018 : C'era da aspettarselo anche se non in questi termini: i Problemi di batteria con iOS 11, soprattutto lo scandalo del depotenziamento da remoto degli iPhone con gli aggiornamenti ad opera di Apple per device con autonomia anomala, hanno sortito i loro brutti effetti sulla reputazione aziendale dell'azienda di Cupertino. Questa precipita nell'annuale classifica The Harris Poll basata sull'opinione degli utenti americani in relazione a grossi brand ...

Una settimana con Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : Problemi batteria e fotocamera inequivocabili : Ad una settimana completa dal primo rilascio dell'aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (giunto lo scorso 28 febbraio in Italia in prima battuta per i dispositivi no brand), ecco che possiamo tirare le somme sui riscontri post rilascio di Android 8.0. Qual è la situazione per la batteria e dunque l'autonomia del device e quali problemi più gravi sembrano venir fuori con il major update. Dopo un preventivo esame sulla questione batteria, ...

Irrecuperabile la batteria Huawei P9 Plus per i TIM : ancora Problemi con aggiornamento B383 : Pare davvero Irrecuperabile la situazione per quanto riguarda quello che resta un ottimo smartphone, vale a dire Huawei P9 Plus. Mi riferisco ad un tema delicato come l'autonomia, in quanto nemmeno l'aggiornamento B383 sfornato di recente per i modelli brandizzati TIM (tra i più popolari e diffusi in Italia), pare aver dato un contributo apprezzabile alla causa della batteria. Un vero peccato, se pensiamo che al momento del lancio questo fattore ...

Rimedio veloce ai Problemi di batteria per Asus ZenFone 3 : occhio a Messaggi Android : Da alcuni giorni a questa parte sono aumentate improvvisamente le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano un calo di batteria con il proprio Asus ZenFone 3. Inevitabilmente, il trend è stato imputato al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, considerando il fatto che le tempistiche più o meno coincidono, ma come sempre avviene in questi casi è necessario andare più a fondo per cercare di capire le reali causa che ...

Sostituzione batteria Huawei P10 Lite più frequente : video - prezzi e sintomi dei Problemi : Con il trascorrere dei mesi, il trend che vede l'autonomia dei vostri Huawei P10 Lite è del tutto normale, al punto che l'esigenza di procedere con la Sostituzione della batteria potrebbe apparire non aggirabile. Oggi 26 febbraio, pertanto, voglio dedicare un approfondimento sulla questione, cercando da un lato di orientare chi intende agire in autonomia, ma anche chi vuol cogliere i sintomi di eventuali problemi e conoscere i prezzi che si ...

Svolta stato batteria con aggiornamento iOS 11.3 beta 2? Problemi iPhone X - 8 - 7 - 6S. 6 e 5S risolti così : Era atteso ed è arrivato: l'aggiornamento iOS 11.3 beta 2 per i soli sviluppatori è in distribuzione dalla tarda serata di ieri sera su iPhone X,8, 7, 6S, 6 e 5S e finalmente i Problemi di batteria dovrebbero essere definitivamente risolti, grazie alle nuove impostazioni sull'autonomia garantite da Apple. Nel nuovo firmware sperimentale atteso per la primavera, finalmente è stata introdotta la funzione che consente di conoscere in quale ...

L'aggiornamento Apple risolve i Problemi della batteria. E il successivo disattiverà l'obsolescenza : È ancora la batteria dell'iPhone la croce e la delizia degli amanti dei prodotti Apple. Dopo lo scandalo della cosiddetta obsolescenza programmata (quando l'azienda di Tim Cook confermò di aver deliberatamente rallentato le prestazioni dei suoi dispositivi più vecchi per preservarne la batteria), da pochi giorni, infatti, la casa di Cupertino ha rilasciato un aggiornamento del sistema operativo - lo iOS 11.2.5 - che tra le ...

Problemi con la batteria dell’Iphone? Attenzione alle riparazioni : potreste fare la fine di questo (sfortunato) tecnico : In un negozio cinese, che si occupa di riparazioni di cellulari, un impiegato sta sostituendo la batteria di uno smartphone. Le immagini delle telecamere di sicurezza riprendono gli istanti in cui la batteria, probabilmente a causa di una fuoriuscita di polimeri di litio, prende fuoco e trasforma il telefonino in un lanciafiamme. Lo sfortunato dipendente, grazie ai buoni riflessi, riesce a schivare la fiammata. Attimi di panico ma per fortuna ...

Aggiornamento B391 su Huawei P9 Plus : ritornano attuali i Problemi batteria : Altra chance di vedere rigenerata la batteria di Huawei P9 Plus per effetto di un nuovo Aggiornamento, rappresentato questa volta dalla serie firmware B381, che sta prendendo piede in Europa a partire da queste ore, per quel che riguarda i modelli 'VIE-L09'. Nell'arco dei prossimi giorni tutti i possessori delle relavite unità potranno beneficiare dei vantaggi apportati dall'update, che, secondo quanto riportato da 'stechguide.com', ...