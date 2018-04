Prezzi dei biglietti per il concerto dei Placebo agli i-Days nel 2018 | al via le

Kraftwerk e Placebo al Medimex di Taranto : info e Prezzi dei biglietti in prevendita : Kraftwerk e Placebo al Medimex di Taranto. Le due date esclusive in Italia sono state annunciate oggi con la presentazione della nuova edizione del Medimex che si sposta, nel 2018, da Bari a Taranto. Cambia la location ma non l'impegno a portare nella penisola eventi esclusivi di artisti e band internazionali. I primi ospiti annunciati sono Kraftwerk e Placebo al Medimex di Taranto, attesi per il mese di giugno rispettivamente per il giorno 7 ...

Damien Rice in Italia nel 2018 - 3 concerti a luglio tra Roma e Catania : date e Prezzi dei biglietti in prevendita : Damien Rice in Italia nel 2018 per tre imperdibili appuntamenti dal vivo: il cantautore irlandese farà tappa nel nostro Paese a luglio! Tra i migliori cantautori internazionali degli ultimi anni, con il suo Wood Water Wind Tour Damien Rice porta in Italia la sua musica e l'ultimo album in studio, My Favourite Faded Fantasy (2014). Il cantane e musicista si esibirà durante l'estate in tre date in programma a luglio in location ...

Billy Elliot Il Musical al Teatro Sistina di Roma : date - recensione - Prezzi dei biglietti e cast : L’amatissimo ragazzino inglese con la passione per la danza, Billy Elliot, torna a Teatro in un Musical spettacolare che sarà in scena al Sistina di Roma. Per gli amanti del genere una vera occasione da non perdere per rivedere sul palco l’undicenne Billy, protagonista del famoso film dei primi anni duemila, rappresentato da un cast d’eccezione. Con una recensione, scopriamo qualcosa in più su questo spettacolo, rivelando alcune informazioni ...

Brian Wilson in Italia nel 2018 - al Teatro Antico di Taormina : Prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Brian Wilson in Italia nel 2018 per un concerto-evento al Teatro Antico di Taormina. Brian Wilson presenterà l'album Pet Sounds dal vivo nel corso di un evento unico nella magica cornice del Teatro Antico di Taormina. L'evento di Brain Wilson in Italia nel 2018 è atteso per sabato 11 agosto in occasione dei festeggiamenti per il 52° anniversario dalla pubblicazione di uno degli album che ha segnato la storia del rock! Brian Wilson in Italia ...

Prezzi dei biglietti per Liam Gallagher in concerto in Italia - prevendita anticipata al via su Live Nation : Parte la prevendita anticipata dei biglietti per Liam Gallagher in concerto in Italia. Due le nuove date nel nostro Paese annunciate per l'As You Were Tour dell'ex frontman degli Oasis: lo show a supporto dell'ultimo omonimo album di inediti, il primo in carriera da solista e best seller istantaneo nel Regno Unito, sta facendo registrare sold out e aggiunte di nuovi concerti in tutta Europa. Per quanto riguarda l'Italia, il rocker britannico ...

Richie Hawtin in Italia nel 2018 - a Verona : Prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Richie Hawtin in Italia nel 2018 per un unico concerto-evento atteso al Castello Scaligero di Villafranca (Verona) il prossimo 9 giugno. I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati della penisola, al prezzo di 25 euro + diritti di prevendita dalle ore 14.00 di giovedì 5 aprile. I biglietti saranno in vendita anche sul circuito ...

Imballaggi - impennata dei Prezzi : interviene la Cna di Vittoria : Le segherie della fascia trasformata non hanno materia prima per realizzare le cassette e schizzano in alto i prezzi. Intervento della CNA di Vittoria

Coldiretti : scendono i Prezzi dei vegetali freschi : In controtendenza all’andamento generale nel carrello della spesa scendono i prezzi dei vegetali freschi che fanno registrare una diminuzione al consumo dell’8,9% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat che evidenziano una ripresa dell’inflazione a marzo ma nei campi è in atto una grave deflazione per molti prodotti. Crollano i prezzi pagati agli agricoltori – sottolinea la ...

L’Arera - autorità italiana dell’Energia - ha detto che sono previsti cali dei Prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 : L’Arera, l’autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018. I cali previsti dall’Arera sono legati al calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità. La stima dell’Agenzia è The post L’Arera, autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018 ...

Post Malone a Rock in Roma nel 2018 : Prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Post Malone a Rock in Roma nel 2018 per un unico concerto in programma in Italia quest'anno. La data è quella del 10 luglio prossimo, la location quella dell'Ippodromo delle Capannelle dove Post Malone a Rock in Roma si esibirà per la sua unica tappa nella penisola. I biglietti per assistere al concerto di Post Malone a Rock in Roma saranno disponibili in prevendita da venerdì 30 marzo alle ore 10.00 su RockinRoma.com e TicketOne.it, in ...

Anche gli Stereophonics a Milano per i-Days : info e Prezzi dei biglietti in prevendita : La presenza degli Stereophonics a Milano è finalmente ufficiale. Il loro concerto è atteso per il 22 giugno, nel giorno in cui sono stati annunciati Anche i Pearl Jam. I biglietti sono disponibili in prevendita, su TicketOne e in tutti i canali abilitati, al costo di 65 € per il parterre, mentre per il Pit sono richiesti 80 €. Il pacchetto VIP è invece distribuito al costo di 342 €. Con gli Stereophonics, sul palco Anche Catfish & The ...

Prezzi dei biglietti per Salmo a Roma e a Milano nel 2018 in prevendita su TicketOne : Sono stati annunciati i concerti e i Prezzi dei biglietti per Salmo a Roma e a Milano nel 2018. Nel mese di dicembre di quest'anno, Salmo terrà due eventi in due dei palazzetti più prestigiosi della penisola: il Palalottomatica di Roma e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Il 16 dicembre, Salmo si esibirà a Roma per poi far tappa a Milano il 22 dicembre. I biglietti per Salmo a Roma e a Milano nel 2018 saranno in prevendita in anteprima ...

Concerti Coez 2018 : date a Roma - Napoli e Padova - Prezzi dei biglietti e scaletta canzoni : I Concerti di Coez sono ormai alle porte. In questo 2018 a Roma, Napoli e Padova, non si vede l’ora di sentir cantare. Molte sono le città scelte per questo tour estivo. I suoi fan non aspettano altro che sentirlo cantare “Faccio un casino” che verrà riprodotto in questo tour. Dopo il grande successo del tour invernale, i fan non vedono l’ora di risentire il loro cantante preferito. Nell’articolo di oggi, vediamo insieme in che date sarà a Roma, ...

Petrolio : Morgan Stanley e Goldman Sachs bullish sui Prezzi - i target dei prossimi mesi : Morgan Stanley e Goldman Sachs bullish sui prezzi del Petrolio, in una sessione caratterizzata da forti rialzi sia del Brent , che supera la soglia di $70 al barile, , che dal contratto WTI scambiato ...