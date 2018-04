Prendere a pugni un professore è meno faticoso che educare i propri figli

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Palermo, Istituto Abba-Alighieri, unviene aggredito dal padre di un’alunna perché colpevole (secondo il racconto della ragazzina) di aver “alzato le mani” contro di lei. Ilfinisce al pronto soccorso e la ragazzina ritratta tutto, sostenendo di aver subito solo dei rimproveri. Torino, Istituto Russel-Moro,un insegnante punisce un alunno per un ritardo mandandolo in biblioteca e il genitore organizza una “spedizione punitiva” e con altri due parenti si presenta a scuola e picchia ilcolpendolo con un pugno alla mandibola. Avola, Istituto Comprensivo Elio Vittorini, stavolta gli aggressori dell’insegnante sono entrambi i genitori che decidono di “punire” ilcon calci edavanti a una classe di dodicenni per aver rimproverato, a loro dire, in maniera troppo “aggressiva” il loroo. Credetemi, potrei continuare per un bel pezzo con ...